Керувати Асоціацією прифронтових міст та громад буде Терехов (фото)

Політика 16:46   18.09.2025
Вікторія Яковенко
Керувати Асоціацією прифронтових міст та громад буде Терехов (фото) Фото: Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов очолить новостворену Асоціацію прифронтових міст та громад. Заступників ще не обрали, поділився міський голова із журналістами.

«Це буде процес певний, і будуть заступники, які теж будуть відповідальні за цю асоціацію, за розвиток асоціації. Практично всі міста і громади, які сьогодні є, вони будуть приєднуватися до нашої асоціації. Спочатку ми створюємо цю асоціацію, потім будуть приєднуватися більше і більше», – зазначив Терехов.

18 вересня у Харкові відбувся установчий форум Асоціації прифронтових міст та громад. Мер повідомив, що запросили керівників з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей.

Ассоциация в Харькове
Фото: Ігор Терехов
Ассоциация в Харькове
Фото: Ігор Терехов

«Ми будемо далі ще залучати громади, будемо спілкуватися, будемо виїжджати в ці громади. Це не те, що ми в Харкові провели такий форум і все. Ми будемо їздити по цих громадах, допомагати цим громадам. Бо нам потрібно розуміти те, чим живуть ці громади. Нам потрібно перейняти досвід, чи віддати цей досвід, який у нас є. Допомогти один одному. В цьому наша візія єдності», – підкреслив міський голова.

Він нагадав, що Харків – ініціатор створення цієї Асоціації.

«Ми добре розуміємо, що всі громади, розташовані поруч з лінією бойового зіткнення, стикаються з подібними викликами: безпековими, інфраструктурними, соціальними. Ми маємо спільний досвід і потребуємо спільного представлення – на національному та міжнародному рівнях. Ми говоримо про особливу ситуацію, бо наші громади живуть зовсім поруч з війною. Через близькість до бойових дій ми існуємо трохи в іншій реальності. Тут усе інакше – і життя людей, і робота бізнесу. І ця специфіка має бути врахована при формуванні політики, ухваленні рішень та розподілі фінансів. Бо від того залежить стійкість усієї країни», – заявив Терехов.

Ассоциация в Харькове
Фото: Ігор Терехов

Нагадаємо, створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування ініціювали в Харкові – рішення ухвалили на сесії міськради в серпні. Як пояснив мер Ігор Терехов, вона має об’єднати прифронтові міста та регіони в умовах розробки для них на рівні держави особливих економічних преференцій.

Читайте також: «Це буде дієвим органом». До якої асоціації тепер входить Харків – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Ви читали новину: «Керувати Асоціацією прифронтових міст та громад буде Терехов (фото)»; з категорії Політика

