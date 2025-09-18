Керувати Асоціацією прифронтових міст та громад буде Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов очолить новостворену Асоціацію прифронтових міст та громад. Заступників ще не обрали, поділився міський голова із журналістами.

«Це буде процес певний, і будуть заступники, які теж будуть відповідальні за цю асоціацію, за розвиток асоціації. Практично всі міста і громади, які сьогодні є, вони будуть приєднуватися до нашої асоціації. Спочатку ми створюємо цю асоціацію, потім будуть приєднуватися більше і більше», – зазначив Терехов.

18 вересня у Харкові відбувся установчий форум Асоціації прифронтових міст та громад. Мер повідомив, що запросили керівників з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей.

«Ми будемо далі ще залучати громади, будемо спілкуватися, будемо виїжджати в ці громади. Це не те, що ми в Харкові провели такий форум і все. Ми будемо їздити по цих громадах, допомагати цим громадам. Бо нам потрібно розуміти те, чим живуть ці громади. Нам потрібно перейняти досвід, чи віддати цей досвід, який у нас є. Допомогти один одному. В цьому наша візія єдності», – підкреслив міський голова.

Він нагадав, що Харків – ініціатор створення цієї Асоціації.

«Ми добре розуміємо, що всі громади, розташовані поруч з лінією бойового зіткнення, стикаються з подібними викликами: безпековими, інфраструктурними, соціальними. Ми маємо спільний досвід і потребуємо спільного представлення – на національному та міжнародному рівнях. Ми говоримо про особливу ситуацію, бо наші громади живуть зовсім поруч з війною. Через близькість до бойових дій ми існуємо трохи в іншій реальності. Тут усе інакше – і життя людей, і робота бізнесу. І ця специфіка має бути врахована при формуванні політики, ухваленні рішень та розподілі фінансів. Бо від того залежить стійкість усієї країни», – заявив Терехов.

Нагадаємо, створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування ініціювали в Харкові – рішення ухвалили на сесії міськради в серпні. Як пояснив мер Ігор Терехов, вона має об’єднати прифронтові міста та регіони в умовах розробки для них на рівні держави особливих економічних преференцій.