Керувати Асоціацією прифронтових міст та громад буде Терехов (фото)
Мер Харкова Ігор Терехов очолить новостворену Асоціацію прифронтових міст та громад. Заступників ще не обрали, поділився міський голова із журналістами.
«Це буде процес певний, і будуть заступники, які теж будуть відповідальні за цю асоціацію, за розвиток асоціації. Практично всі міста і громади, які сьогодні є, вони будуть приєднуватися до нашої асоціації. Спочатку ми створюємо цю асоціацію, потім будуть приєднуватися більше і більше», – зазначив Терехов.
18 вересня у Харкові відбувся установчий форум Асоціації прифронтових міст та громад. Мер повідомив, що запросили керівників з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей.
«Ми будемо далі ще залучати громади, будемо спілкуватися, будемо виїжджати в ці громади. Це не те, що ми в Харкові провели такий форум і все. Ми будемо їздити по цих громадах, допомагати цим громадам. Бо нам потрібно розуміти те, чим живуть ці громади. Нам потрібно перейняти досвід, чи віддати цей досвід, який у нас є. Допомогти один одному. В цьому наша візія єдності», – підкреслив міський голова.
Він нагадав, що Харків – ініціатор створення цієї Асоціації.
«Ми добре розуміємо, що всі громади, розташовані поруч з лінією бойового зіткнення, стикаються з подібними викликами: безпековими, інфраструктурними, соціальними. Ми маємо спільний досвід і потребуємо спільного представлення – на національному та міжнародному рівнях. Ми говоримо про особливу ситуацію, бо наші громади живуть зовсім поруч з війною. Через близькість до бойових дій ми існуємо трохи в іншій реальності. Тут усе інакше – і життя людей, і робота бізнесу. І ця специфіка має бути врахована при формуванні політики, ухваленні рішень та розподілі фінансів. Бо від того залежить стійкість усієї країни», – заявив Терехов.
Нагадаємо, створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування ініціювали в Харкові – рішення ухвалили на сесії міськради в серпні. Як пояснив мер Ігор Терехов, вона має об’єднати прифронтові міста та регіони в умовах розробки для них на рівні держави особливих економічних преференцій.
Читайте також: «Це буде дієвим органом». До якої асоціації тепер входить Харків – Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: Ігор Терехов, ассоциация, новини Харкова, прифронтовые;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Керувати Асоціацією прифронтових міст та громад буде Терехов (фото)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2025 в 16:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов очолить новостворену Асоціацію прифронтових міст та громад. Заступників ще не обрали, поділився міський голова із журналістами.".