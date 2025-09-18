Live
Руководить Ассоциацией прифронтовых городов и громад будет Терехов (фото)

Политика 16:46   18.09.2025
Виктория Яковенко
Руководить Ассоциацией прифронтовых городов и громад будет Терехов (фото) Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов возглавит новосозданную Ассоциацию прифронтовых городов и громад. Заместителей еще не выбрали, поделился мэр с журналистами.

«Это будет процесс определенный, и будут заместители, также ответственные за эту ассоциацию, за развитие ассоциации. Практически все города и громады, которые есть сегодня, они будут присоединяться к нашей ассоциации. Сначала мы создаем эту ассоциацию, потом будут присоединяться больше и больше», – отметил Терехов.

18 сентября в Харькове состоялся учредительный форум Ассоциации прифронтовых городов и громад. Мэр сообщил, что пригласили руководителей из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей.

Ассоциация в Харькове
Фото: Игорь Терехов
Ассоциация в Харькове
Фото: Игорь Терехов

«Мы будем дальше еще привлекать громады, будем общаться, будем уезжать в эти общины. Это не то, что мы в Харькове провели такой форум и всё. Мы будем ездить по этим горомадам, помогать этим громадам. Потому что нам нужно понимать, чем живут эти громады. Нам нужно перенять опыт или отдать этот опыт, который у нас есть. Помочь друг другу. В этом наша визия единства», — подчеркнул городской голова.

Он напомнил, что Харьков – инициатор создания этой Ассоциации.

«Мы хорошо понимаем, что все громады, расположенные рядом с линией боевого столкновения, сталкиваются с подобными вызовами: безопасными, инфраструктурными, социальными. Мы имеем общий опыт и нуждаемся в совместном представлении — на национальном и международном уровнях. Мы говорим об особой ситуации, потому что наши общины живут совсем рядом с войной. Из-за близости к боевым действиям мы существуем немного в другой реальности. Здесь все иначе – и жизнь людей, и работа бизнеса. И эта специфика должна быть учтена при формировании политики, принятии решений и распределении финансов. Потому что от этого зависит устойчивость всей страны», — заявил Терехов.

Ассоциация в Харькове
Фото: Игорь Терехов

Напомним, создание местной ассоциации органов местного самоуправления инициировали в Харькове – решение приняли на сессии горсовета в августе. Как объяснил мэр Игорь Терехов, она должна объединить прифронтовые города и регионы в условиях разработки для них на уровне государства особых экономических преференций.

Читайте также: «Будет действенным органом». В какую ассоциацию теперь входит Харьков — мэр

Автор: Виктория Яковенко
