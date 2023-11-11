Нового президента областной футбольной ассоциации избрали на Харьковщине

Голосование прошло на V внеочередной Конференции Харьковской областной ассоциации футбола. 47 делегатов единогласно проголосовали за кандидатуру Олега Синегубова на должность президента ХОАФ.

«Горжусь харьковским футболом и поражен достижениями, которые имеем благодаря каждому из вас. Планирую лично обратить внимание на детско-юношеский футбол, его перспективы развития в сегодняшних условиях. Наш главный приоритет — создание условий для безопасного досуга и спортивного развития наших граждан», — сказал Синегубов.

Также Украинская ассоциация футбола приняла решение наградить шестерых харьковчан за весомый и личностный вклад в развитие и популяризацию футбола и высокое гражданское сознание.

«Спасибо Харьковской областной ассоциации футбола за то, что я стала частью вашей команды, и за то, что мы делаем весомый вклад в детский футбол», — отметила учитель физкультуры, тренер футбола проекта по минной безопасности ХОАФ Юлиана Мальцева.

В ходе конференции первым заместителем председателя ХОАФ назначили Виктора Коваленко, заместителем — Валерия Сокуренко. В состав исполкома вошли представители футбольного актива области, руководители военных администраций и другие. Председателем КДК переизбран Александр Пивоваров, а председателем Апелляционного комитета — Сергей Бортник.

«У нас очень много вызовов в условиях войны и одной из приоритетных задач ассоциации является организация взаимодействия ее участников таким образом, чтобы на тех территориях, где царит относительная безопасность, наши спортсмены, наша молодежь, наши дети в условиях онлайн-образования имели возможность приобщаться к спортивному процессу», — отметил народный депутат Украины Алексей Красов.