Нового президента областной футбольной ассоциации избрали на Харьковщине
Голосование прошло на V внеочередной Конференции Харьковской областной ассоциации футбола. 47 делегатов единогласно проголосовали за кандидатуру Олега Синегубова на должность президента ХОАФ.
«Горжусь харьковским футболом и поражен достижениями, которые имеем благодаря каждому из вас. Планирую лично обратить внимание на детско-юношеский футбол, его перспективы развития в сегодняшних условиях. Наш главный приоритет — создание условий для безопасного досуга и спортивного развития наших граждан», — сказал Синегубов.
Также Украинская ассоциация футбола приняла решение наградить шестерых харьковчан за весомый и личностный вклад в развитие и популяризацию футбола и высокое гражданское сознание.
«Спасибо Харьковской областной ассоциации футбола за то, что я стала частью вашей команды, и за то, что мы делаем весомый вклад в детский футбол», — отметила учитель физкультуры, тренер футбола проекта по минной безопасности ХОАФ Юлиана Мальцева.
В ходе конференции первым заместителем председателя ХОАФ назначили Виктора Коваленко, заместителем — Валерия Сокуренко. В состав исполкома вошли представители футбольного актива области, руководители военных администраций и другие. Председателем КДК переизбран Александр Пивоваров, а председателем Апелляционного комитета — Сергей Бортник.
«У нас очень много вызовов в условиях войны и одной из приоритетных задач ассоциации является организация взаимодействия ее участников таким образом, чтобы на тех территориях, где царит относительная безопасность, наши спортсмены, наша молодежь, наши дети в условиях онлайн-образования имели возможность приобщаться к спортивному процессу», — отметил народный депутат Украины Алексей Красов.
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- Категории: Политика, Спорт, Харьков; Теги: ассоциация, коваленко, синегубов, спорт, футбол, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 17:45;
Корреспондент Алевтина Семенова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Голосование прошло на V внеочередной Конференции Харьковской областной ассоциации футбола. 47 делегатов единогласно проголосовали за кандидатуру Олега Синегубова на должность президента ХОАФ.".