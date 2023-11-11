Нового президента обласної футбольної асоціації обрали на Харківщині

Голосування відбулося на V позачерговій Конференції Харківської обласної асоціації футболу. 47 делегатів одноголосно проголосували за кандидатуру Олега Синєгубова на посаду президента ХОАФ.

“Пишаюся харківським футболом і вражений досягненнями, які маємо завдяки кожному з вас. Планую особисто звернути увагу на дитячо-юнацький футбол, його перспективи розвитку в умовах сьогодення. Наш найголовніший пріоритет – створення умов для безпечного дозвілля і спортивного розвитку наших громадян”, – сказав Синєгубов.

Також Українська асоціація футболу ухвалила рішення нагородити шістьох харків’ян за вагомий та особистісний внесок у розвиток та популяризацію футболу та високу громадянську свідомість.

“Дякую Харківській обласній асоціації футболу за те, що я стала частинкою вашої команди, і за те, що ми робимо вагомий внесок у дитячий футбол”, – зазначила вчителька фізкультури, тренерка футболу проєкту з мінної безпеки ХОАФ Юліана Мальцева.

У ході конференції першим заступником голови ХОАФ призначили Віктора Коваленка, заступником – Валерія Сокуренка. До складу виконкому увійшли представники футбольного активу області, керівники військових адміністрацій та інші. Головою КДК переобрано Олександра Пивоварова, а головою Апеляційного комітету – Сергія Бортника.

“Ми маємо дуже багато викликів в умовах війни та одним із пріоритетних завдань асоціації є організація взаємодії її учасників таким чином, щоб на тих територіях, де панує відносна безпека, наші спортсмени, наша молодь, наші діти в умовах онлайн-освіти мали можливість долучатися до спортивного процесу”, – зазначив народний депутат України Олексій Красов.