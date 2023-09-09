Харківські комунальники та чиновники зіграли у футбол (фото)
День фізичної культури та спорту, що відзначається сьогодні, 9 вересня, у Харкові відзначили відкриттям “Битви департаментів”. Спартакіада під такою назвою триватиме два місяці.
Почалися змагання з наймасовішого виду спорту – футболу. У відбіркових матчах взяли участь двадцять команд, пише пресслужба КП “Харківські теплові мережі”.
Повідомляється, що працівники тепломереж у перших двох матчах із Департаментом охорони здоров’я міськради та командою Інженерних систем забили у ворота суперників 11 голів та пропустили один м’яч.
“Поступилися тепловики з рахунком 2:0 лише команді Адміністрації Основ’янського району. Але це не завадило теплоенергетикам пройти до наступного етапу турніру, який відбудеться наступної суботи”, – розповіли в тепломережах.
Фото: КП “ХТМ”
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Нагадаємо, 10 вересня у Харкові планується проведення забігу до Дня фізичної культури та спорту «Біжи та перемагай».
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 15:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "День фізичної культури та спорту, що відзначається сьогодні, 9 вересня, у Харкові відзначили відкриттям “Битви департаментів”. Спартакіада під такою назвою триватиме два місяці.".