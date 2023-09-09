Харківські комунальники та чиновники зіграли у футбол (фото)

День фізичної культури та спорту, що відзначається сьогодні, 9 вересня, у Харкові відзначили відкриттям “Битви департаментів”. Спартакіада ​​під такою назвою триватиме два місяці.

Почалися змагання з наймасовішого виду спорту – футболу. У відбіркових матчах взяли участь двадцять команд, пише пресслужба КП “Харківські теплові мережі”.

Повідомляється, що працівники тепломереж у перших двох матчах із Департаментом охорони здоров’я міськради та командою Інженерних систем забили у ворота суперників 11 голів та пропустили один м’яч.

“Поступилися тепловики з рахунком 2:0 лише команді Адміністрації Основ’янського району. Але це не завадило теплоенергетикам пройти до наступного етапу турніру, який відбудеться наступної суботи”, – розповіли в тепломережах.



Фото: КП “ХТМ”

Нагадаємо, 10 вересня у Харкові планується проведення забігу до Дня фізичної культури та спорту «Біжи та перемагай».