Live
  • Сб 09.09.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Харківські комунальники та чиновники зіграли у футбол (фото)

Спорт 15:33   09.09.2023
Олена Нагорна
Харківські комунальники та чиновники зіграли у футбол (фото)

День фізичної культури та спорту, що відзначається сьогодні, 9 вересня, у Харкові відзначили відкриттям “Битви департаментів”. Спартакіада ​​під такою назвою триватиме два місяці.

Почалися змагання з наймасовішого виду спорту – футболу. У відбіркових матчах взяли участь двадцять команд, пише пресслужба КП “Харківські теплові мережі”.

Повідомляється, що працівники тепломереж у перших двох матчах із Департаментом охорони здоров’я міськради та командою Інженерних систем забили у ворота суперників 11 голів та пропустили один м’яч.

“Поступилися тепловики з рахунком 2:0 лише команді Адміністрації Основ’янського району. Але це не завадило теплоенергетикам пройти до наступного етапу турніру, який відбудеться наступної суботи”, – розповіли в тепломережах.


Фото: КП “ХТМ”

Читайте також: Біля вокзалу у Харкові закликали переходити на бік здоров’я (фото)

Нагадаємо, 10 вересня у Харкові планується проведення забігу до Дня фізичної культури та спорту «Біжи та перемагай».

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові буян лаявся матом на копів і називав себе “народом” (відео 18+)
У Харкові буян лаявся матом на копів і називав себе “народом” (відео 18+)
09.09.2023, 16:08
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
Інтервали між поїздами в харківському метро скоротили: подробиці
04.07.2023, 15:22
Харківські комунальники та чиновники зіграли у футбол (фото)
Харківські комунальники та чиновники зіграли у футбол (фото)
09.09.2023, 15:33
З домом у центрі Харкова, що хочуть знести, відбуваються дивні речі – мешканці
З домом у центрі Харкова, що хочуть знести, відбуваються дивні речі – мешканці
06.09.2023, 21:07
Біля вокзалу в Харкові закликали переходити на бік здоров’я (фото)
Біля вокзалу в Харкові закликали переходити на бік здоров’я (фото)
09.09.2023, 15:05
Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини
Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини
09.09.2023, 13:48

Новини за темою:

15:33
Харківські комунальники та чиновники зіграли у футбол (фото)
15:05
Біля вокзалу в Харкові закликали переходити на бік здоров’я (фото)
14:06
Артилерійський удар по селу на Куп’янщині: сталася масштабна пожежа (фото)
13:48
Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини
12:50
Люди підібрали совеням: у харківському екопарку оселився Олаф (відео)

  • Категорії: Спорт, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харківські комунальники та чиновники зіграли у футбол (фото)»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 15:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "День фізичної культури та спорту, що відзначається сьогодні, 9 вересня, у Харкові відзначили відкриттям “Битви департаментів”. Спартакіада ​​під такою назвою триватиме два місяці.".