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Харьковские коммунальщики и чиновники сыграли в футбол (фото)

Общество 15:33   09.09.2023
Елена Нагорная
Харьковские коммунальщики и чиновники сыграли в футбол (фото) Фото: КП «Харьковские тепловые сети»

День физической культуры и спорта, который отмечается сегодня, 9 сентября, в Харькове отметили открытием «Битвы департаментов». Спартакиада под таким названием продлится два месяца.

Начались соревнования с самого массового вида спорта — футбола. В отборочных матчах приняли участие двадцать команд, пишет пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети».

Сообщается, что работники теплосетей в первых двух матчах с Департаментом здравоохранения горсовета и командой Инженерных систем забили в ворота соперников 11 голов и пропустили один мяч.

«Уступили тепловики со счетом 2:0 лишь команде Администрации Основянского района. Но это не помешало теплоэнергетикам пройти в следующий этап турнира, который состоится в следующую субботу», — рассказали в теплосетях.


Фото: КП «ХТС»

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Напомним, 10 сентября в Харькове планируется проведение забега ко Дню физической культуры и спорта «Беги и побеждай».

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Спорт, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 15:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "День физической культуры и спорта, который отмечается сегодня, 9 сентября, в Харькове отметили открытием «Битвы департаментов». Спартакиада под таким названием продлится два месяца.".