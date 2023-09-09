Харьковские коммунальщики и чиновники сыграли в футбол (фото)

День физической культуры и спорта, который отмечается сегодня, 9 сентября, в Харькове отметили открытием «Битвы департаментов». Спартакиада под таким названием продлится два месяца.

Начались соревнования с самого массового вида спорта — футбола. В отборочных матчах приняли участие двадцать команд, пишет пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети».

Сообщается, что работники теплосетей в первых двух матчах с Департаментом здравоохранения горсовета и командой Инженерных систем забили в ворота соперников 11 голов и пропустили один мяч.

«Уступили тепловики со счетом 2:0 лишь команде Администрации Основянского района. Но это не помешало теплоэнергетикам пройти в следующий этап турнира, который состоится в следующую субботу», — рассказали в теплосетях.



Фото: КП «ХТС»

Напомним, 10 сентября в Харькове планируется проведение забега ко Дню физической культуры и спорта «Беги и побеждай».