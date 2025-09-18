Борьба за 4% НДФЛ: Гетманцев в Харькове сообщил, кто будет получать этот налог
Дополнительные 4% НДФЛ планируют оставить в местных бюджетах прифронтовых регионов, сообщил на брифинге в ходе форума «Стратегические измерения городов-форпостов» в Харькове глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Если мы говорим, что мы хотим раздать по 100 тысяч креативным ФЛП, или оставить 4% НДФЛ на прифронтовых регионах, мне кажется, что правильное решение – оставить 4% на прифронтовых. Потому что иначе это нам будет стоить дороже. Это такой банальный ответ. Возможно, он немного циничен, но это точно у нас должно быть в приоритете. Точно мы должны думать о людях, которые здесь», — заявил Гетманцев.
«Есть прифронтовые города и громады, а есть более-менее спокойные города и громады. Мы договорились, что касается этих 4%, то да, для прифронтовых городов и громад нам нужно их возвращать. Потому что тогда совсем по-другому мы будем выстраивать жизнь людей прифронтовых городов и громад. Это не касается вообще всего государства. Это отдельное направление работы», — прокомментировал мэр Игорь Терехов.
Налог на доходы физических лиц – основной источник наполнения местных бюджетов.
Напомним, с 1 января 2022 года государство увеличило уровень зачисления НДФЛ для местных бюджетов с 60% до 64% во исполнение меморандума о сдерживании цен на природный газ для централизованного отопления. Органы местного самоуправления обязаны были направлять эти дополнительные 4% налога на расходы по электрической и тепловой энергии, водоснабжению, водоотведению, природному газу, другим энергоносителям. Кабмин в 2023 году планировал вернуть эту долю в госбюджет, но пошел на уступки органам местной власти во время сложных переговоров об изъятии «военного» НДФЛ. 27 июня 2025 года правительство одобрило бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которой предусмотрело возвращение 4% НДФЛ в госбюджет.
Напомним также, создание местной ассоциации органов местного самоуправления инициировали в Харькове – решение приняли на сессии горсовета в августе. Как объяснял мэр Игорь Терехов, она должна объединить прифронтовые города и регионы в условиях разработки для них на уровне государства особых экономических преференций.
18 сентября в Харькове состоялся форум «Стратегические измерения городов-форпостов», на котором было объявлено о создании Ассоциации прифронтовых городов и громад. Инициативу поддержали представители более сотни громад Донецкой, Харьковской, Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Киевской областей. Новосозданную Ассоциацию возглавил Терехов, заместителей еще не выбрали. По итогам форума участники подписали резолюцию с обращением к президенту Украины, Верховной Раде, Кабмину, международным партнерам и организациям с предложением поддержать прифронтовые города и громады, которые объединяются в Ассоциацию.
