Терехов заявил, что «военный НДФЛ» должен оставаться в госбюджете
«Военный НДФЛ» должен оставаться в государственном бюджете, заявил в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины мэр Игорь Терехов.
«Хочу подчеркнуть, что идут разные разговоры относительно НДФЛ с военных. У меня четкая позиция, как и у многих мэров городов, что «военный НДФЛ» должен оставаться в государственном бюджете, чтобы финансировать все расходы наших славных военных ВСУ», — сказал Терехов.
Мэр также отметил, что уже сейчас в Харькове работают над формированием бюджета города на 2025 год.
Терехов напомнил, что с целью сохранить бизнес в Харькове для физических, юридических лиц и ФЛП отменили налоги на землю и недвижимость. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на внеочередной сессии 30 апреля.
«Мы пошли на беспрецедентный шаг, чтобы у нашего бизнеса были оборотные средства, он работал и вкладывал средства в развитие производства. Это решение было принято, оно пролонгировано и будет работать до конца этого года», — сообщил городской голова.
Напомним, 8 ноября 2023 года Верховная Рада приняла закон о «военном НДФЛ», которым забрала средства у местных бюджетов в государственный. Перед этим Терехов сообщал, что в случае, если НДФЛ с военнослужащих заберут в госбюджет, то в 2024 году казна Харькова потеряет 3 миллиарда 400 миллионов гривен.
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- Категории: Украина, Харьков, Экономика; Теги: бюджет, Игорь Терехов, налоги, ндфл;
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 19:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Военный НДФЛ» должен оставаться в государственном бюджете, заявил в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины мэр Игорь Терехов.".