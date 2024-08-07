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Терехов заявил, что «военный НДФЛ» должен оставаться в госбюджете

Украина 19:34   07.08.2024
Елена Нагорная
Терехов заявил, что «военный НДФЛ» должен оставаться в госбюджете Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

«Военный НДФЛ» должен оставаться в государственном бюджете, заявил в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины мэр Игорь Терехов.

«Хочу подчеркнуть, что идут разные разговоры относительно НДФЛ с военных. У меня четкая позиция, как и у многих мэров городов, что «военный НДФЛ» должен оставаться в государственном бюджете, чтобы финансировать все расходы наших славных военных ВСУ», — сказал Терехов.

Мэр также отметил, что уже сейчас в Харькове работают над формированием бюджета города на 2025 год.

Терехов напомнил, что с целью сохранить бизнес в Харькове для физических, юридических лиц и ФЛП отменили налоги на землю и недвижимость. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на внеочередной сессии 30 апреля.

«Мы пошли на беспрецедентный шаг, чтобы у нашего бизнеса были оборотные средства, он работал и вкладывал средства в развитие производства. Это решение было принято, оно пролонгировано и будет работать до конца этого года», — сообщил городской голова.

Напомним, 8 ноября 2023 года Верховная Рада приняла закон о «военном НДФЛ», которым забрала средства у местных бюджетов в государственный. Перед этим Терехов сообщал, что в случае, если НДФЛ с военнослужащих заберут в госбюджет, то в 2024 году казна Харькова потеряет 3 миллиарда 400 миллионов гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 19:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Военный НДФЛ» должен оставаться в государственном бюджете, заявил в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины мэр Игорь Терехов.".