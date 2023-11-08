Из бюджета Харькова заберут миллиарды. Закон о НДФЛ депутаты приняли
Фото: соцсети
Закон №10037, предусматривающий направление налога с доходов физических лиц-военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный – приняли.
«За» проголосовали – 253 депутата, сообщает нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, НДФЛ будут изымать из местных бюджетов задним числом, уже с 1 октября.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в случае, если НДФЛ с военнослужащих заберут из бюджетов громад в госбюджет, то в 2024 году казна Харькова потеряет 3 миллиарда 400 миллионов гривен. Поэтому в мэрии уже планируют сократить 25% сотрудников, а также не исключают, что рано или поздно придется вернуть оплату за проезд в городском электротранспорте.
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 13:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Закон №10037, предусматривающий направление налога с доходов физических лиц-военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный – приняли.".