Из бюджета Харькова заберут миллиарды. Закон о НДФЛ депутаты приняли

Закон №10037, предусматривающий направление налога с доходов физических лиц-военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный – приняли.

«За» проголосовали – 253 депутата, сообщает нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, НДФЛ будут изымать из местных бюджетов задним числом, уже с 1 октября.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в случае, если НДФЛ с военнослужащих заберут из бюджетов громад в госбюджет, то в 2024 году казна Харькова потеряет 3 миллиарда 400 миллионов гривен. Поэтому в мэрии уже планируют сократить 25% сотрудников, а также не исключают, что рано или поздно придется вернуть оплату за проезд в городском электротранспорте.