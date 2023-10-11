Терехов планирует сократить 25% чиновников Харьковского горсовета

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что дал задачу сократить аппарат чиновников горсовета на 25%.

Такое решение, сказал мэр, он принял после того, как в Кабмине заявили, что в проекте бюджета на 2024 год планируют забрать у громад налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с военнослужащих, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Мы так рассчитываем бюджет города, уже сегодня понимая изъятие этих средств, а это примерно 3,4 миллиарда, это 22% потери городского бюджета. Главное сделать баланс бюджета. Ни один учитель не будет сокращен, ни одного врача или рабочего детсада. Но я так сейчас формирую штатное расписание, чтобы сократить аппарат чиновников примерно на 25%, не задействованных в прямом обеспечении жизнедеятельности города. Но это не касается работников служб социальной защиты, потому что на них большая нагрузка. Я дал задачу уменьшать аппарат на 25%», – сказал мэр.

Он также отметил, что сейчас деньги максимально нужно направлять на борьбу с РФ.

«Это прерогатива чиновников – формировать таким образом бюджет государства, чтобы одержать победу. Все остальное – отходит на второй план. Но будем исходить из тех возможностей городского бюджета, который у нас есть. Мне бы очень хотелось, чтобы на каждом доме Северной Салтовки, Пятихаток или ХТЗ стояли краны, работали строители и отстраивали. Но это невозможно, потому что на это нет финансов», — добавил Терехов.

При этом Терехов отметил, что «имеет определенные договоренности, что будут предоставлены субвенции, прежде всего, на строительство».