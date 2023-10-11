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Терехов планирует сократить 25% чиновников Харьковского горсовета

Общество 14:02   11.10.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Терехов планирует сократить 25% чиновников Харьковского горсовета Фото: пресс-служба ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что дал задачу сократить аппарат чиновников горсовета на 25%.

Такое решение, сказал мэр, он принял после того, как в Кабмине заявили, что в проекте бюджета на 2024 год планируют забрать у громад налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с военнослужащих, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Мы так рассчитываем бюджет города, уже сегодня понимая изъятие этих средств, а это примерно 3,4 миллиарда, это 22% потери городского бюджета. Главное сделать баланс бюджета. Ни один учитель не будет сокращен, ни одного врача или рабочего детсада. Но я так сейчас формирую штатное расписание, чтобы сократить аппарат чиновников примерно на 25%, не задействованных в прямом обеспечении жизнедеятельности города. Но это не касается работников служб социальной защиты, потому что на них большая нагрузка. Я дал задачу уменьшать аппарат на 25%», – сказал мэр.

Он также отметил, что сейчас деньги максимально нужно направлять на борьбу с РФ.

«Это прерогатива чиновников – формировать таким образом бюджет государства, чтобы одержать победу. Все остальное – отходит на второй план. Но будем исходить из тех возможностей городского бюджета, который у нас есть. Мне бы очень хотелось, чтобы на каждом доме Северной Салтовки, Пятихаток или ХТЗ стояли краны, работали строители и отстраивали. Но это невозможно, потому что на это нет финансов», — добавил Терехов.

При этом Терехов отметил, что «имеет определенные договоренности, что будут предоставлены субвенции, прежде всего, на строительство».

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 14:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что дал задачу сократить аппарат чиновников горсовета на 25%.".