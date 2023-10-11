Терехов планує скоротити 25% чиновників Харківської міськради
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що дав завдання скоротити апарат чиновників міськради на 25%.
Таке рішення, зазначив мер, він ухвалив після того, як у Кабміні заявили, що у проєкті бюджету на 2024 рік планують забрати у громад податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) з військовослужбовців, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«Ми так розраховуємо бюджет міста, вже сьогодні розуміючи вилучення цих коштів, а це приблизно 3,4 мільярда, це 22% втрати міського бюджету. Головне зробити баланс бюджету. Жодного вчителя не буде скорочено, жодного лікаря чи робітника дитсадка. Але я так зараз формую штатний розклад, щоб скоротити апарат чиновників приблизно на 25%, які не задіяні у прямому забезпеченні життєдіяльності міста. Але це не стосуватиметься працівників служб соціального захисту, бо на них велике навантаження. Я дав завдання зменшувати апарт на 25% », – сказав мер.
Він також зазначив, що гроші максимально наразі потрібно направляти на боротьбу з РФ.
«Це прерогатива урядовців – формувати таким чином бюджет держави, щоб здобути перемогу. Все інше – відходить на другий план. Але, будемо виходити з тих можливостей міського бюджету, який у нас є. Мені б дуже хотілось, щоб на кожному будинку Північної Салтівки, П’ятихаток, чи то ХТЗ стояни крани, працювали будівельники і відбудовували. Але це неможливо, бо нема на це фінансів», – додав Терехов.
При цьому Терехов зазначив, що «має певні домовленості, що будуть надані субвенції, перш за все, на будівництво».
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 14:02;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що дав завдання скоротити апарат чиновників міськради на 25%.".