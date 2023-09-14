Терехов: бюджет Харкова може втратити мільярди. Шмигаль запропонував рішення

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що якщо податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) з військовослужбовців почне надходити не до місцевих, а до державного бюджету, вже цього року міська скарбниця втратить 650 мільйонів гривень, а у 2024-му – 3 мільярди 400 мільйонів.

Законопроєктом, який Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради, передача ПДФО з військових до держбюджету передбачена вже з 1 жовтня 2023 року. Це питання мер порушив на обласному засіданні членів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, в якому представники центральної влади взяли участь онлайн, пише пресслужба міськради.

За словами Шмигаля, законопроєктом пропонується, щоб ПДФО, який держава платить за військових, йшов на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння, інформує сайт Кабміну. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року та 93,7 мільярда в наступному.

“За час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 мільярдів гривень. Тоді як у 2021 році — близько 12 мільярдів. Зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових”, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що понад 200 мільярдів, уже накопичених на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ, залишаться у розпорядженні місцевої влади. Громадам, яким не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію.

Ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 мільярдів більшим, ніж був у 2021-му, до повномасштабного вторгнення, запевнив прем’єр.

Як повідомлялося, у 2022 році структура надходжень до бюджету Харкова радикально змінилася. Найбільше податків скарбниця одержала від галузей держуправління та оборони, а також обов’язкового соцстрахування – 30,7% від загального обсягу надходжень або у 3,1 раза більше, ніж у 2021 році. У 2021-му лідирувала сфера торгівлі – майже 17% від усіх надходжень до міської скарбниці.