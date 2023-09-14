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Терехов: бюджет Харькова может потерять миллиарды. Шмыгаль предложил решение

Политика 22:41   14.09.2023
Елена Нагорная
Терехов: бюджет Харькова может потерять миллиарды. Шмыгаль предложил решение Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что если налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с военнослужащих начнет поступать не в местные, а в государственный бюджет, уже в этом году городская казна потеряет 650 миллионов гривен, а в 2024-м — 3 миллиарда 400 миллионов.

Законопроектом, который Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады, передача НДФЛ с военных в госбюджет предусмотрена уже с 1 октября 2023 года. Этот вопрос мэр поднял на областном заседании членов Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, в котором представители центральной власти приняли участие онлайн, пишет пресс-служба горсовета.

По словам Шмыгаля, законопроектом предлагается, чтобы НДФЛ, который государство платит за военных, шел на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения, информирует сайт Кабмина. Речь идет о 25,8 миллиарда гривен в текущем году и 93,7 миллиарда в следующем.

«За время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от военного НДФЛ увеличились в восемь раз. За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 миллиардов гривен. Тогда как в 2021 году — около 12 миллиардов. Рост происходит исключительно потому, что государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что более 200 миллиардов, уже накопленных на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений, останутся в распоряжении местных властей. Громадам, которым не будет хватать средств, государство будет предоставлять базовую и оставит реверсную дотацию.

Ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 миллиардов больше, чем был в 2021-м до полномасштабного вторжения, заверил премьер.

Как сообщалось, в 2022 году структура поступлений в бюджет Харькова радикально изменилась. Больше всего налогов казна получила от отраслей госуправления и обороны, а также обязательного соцстрахования —  30,7% от общего объема поступлений или в 3,1 раза больше, чем в 2021 году. В 2021-м лидировала сфера торговли — почти 17% от всех поступлений в городскую казну.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 22:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что если налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с военнослужащих начнет поступать не в местные, а в государственный бюджет, уже в этом году городская казна потеряет 650 миллионов гривен, а в 2024-м — 3 миллиарда 400 миллионов.".