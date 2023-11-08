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З бюджету Харкова заберуть мільярди. Закон про ПДФО депутати ухвалили

Суспільство 13:06   08.11.2023
Вікторія Яковенко
З бюджету Харкова заберуть мільярди. Закон про ПДФО депутати ухвалили Фото: соцмережі

Закон №10037, який передбачає спрямування податку з доходів фізичних осіб-військових (ПДФО) із місцевих бюджетів до державного – ухвалили.

«За» проголосували – 253 депутати, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, ПДФО будуть забирати з місцевих бюджетів заднім числом, вже з 1 жовтня.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що у разі, якщо ПДФО з військовослужбовців заберуть із бюджетів громад до держбюджету, то у 2024 році скарбниця Харкова втратить 3 мільярди 400 мільйонів гривень. Тому в мерії вже планують скоротити 25% співробітників, а також не виключають, що рано чи пізно доведеться повернути плату за проїзд у міському електротранспорті.

Читайте також: Без ПДФО військових: які громади Харківщини втратять критичну частину бюджетів

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 13:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Закон №10037, який передбачає спрямування податку з доходів фізичних осіб-військових (ПДФО) із місцевих бюджетів до державного – ухвалили.".