З бюджету Харкова заберуть мільярди. Закон про ПДФО депутати ухвалили
Фото: соцмережі
Закон №10037, який передбачає спрямування податку з доходів фізичних осіб-військових (ПДФО) із місцевих бюджетів до державного – ухвалили.
«За» проголосували – 253 депутати, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, ПДФО будуть забирати з місцевих бюджетів заднім числом, вже з 1 жовтня.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що у разі, якщо ПДФО з військовослужбовців заберуть із бюджетів громад до держбюджету, то у 2024 році скарбниця Харкова втратить 3 мільярди 400 мільйонів гривень. Тому в мерії вже планують скоротити 25% співробітників, а також не виключають, що рано чи пізно доведеться повернути плату за проїзд у міському електротранспорті.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Закон №10037, який передбачає спрямування податку з доходів фізичних осіб-військових (ПДФО) із місцевих бюджетів до державного – ухвалили.".