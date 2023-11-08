З бюджету Харкова заберуть мільярди. Закон про ПДФО депутати ухвалили

Закон №10037, який передбачає спрямування податку з доходів фізичних осіб-військових (ПДФО) із місцевих бюджетів до державного – ухвалили.

«За» проголосували – 253 депутати, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, ПДФО будуть забирати з місцевих бюджетів заднім числом, вже з 1 жовтня.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що у разі, якщо ПДФО з військовослужбовців заберуть із бюджетів громад до держбюджету, то у 2024 році скарбниця Харкова втратить 3 мільярди 400 мільйонів гривень. Тому в мерії вже планують скоротити 25% співробітників, а також не виключають, що рано чи пізно доведеться повернути плату за проїзд у міському електротранспорті.