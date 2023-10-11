Коли в Харкові будуть платити за проїзд у метро й трамваях: відповідь мерії
Ігор Терехов на пресконференції 11 жовтня визнав, що рано чи пізно в Харкові доведеться відновити платний проїзд в електротранспорті. Він також повідомив, коли визначиться із рішенням на наступний рік.
“Коли я бачитиму в повному обсязі бюджет державний та міський, тоді тільки я скажу, коли буде платний проїзд”, – відповів мер Харкова Терехов на запитання кореспондента МГ “Об’єктив”.
Мер пояснив: якщо податок на доходи фізичних осіб (військовослужбовців) перейде до держбюджету, дохідна частина міської скарбниці знизиться. І місто зіткнеться із новими викликами.
Наразі щомісяця на утримання міського електричного транспорту спрямовують 171 млн грн з бюджету Харкова. Ці гроші йдуть на оплату електрики, ПММ, техобслуговування та зарплати працівників.
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“Це велике навантаження на міський бюджет, і ми розуміємо це… Поки ми маємо хоча б мінімальну можливість забезпечувати безплатний проїзд, він буде. І це ми робимо не для себе, а для людей, які сьогодні перебувають у дуже важких умовах. Так, я розумію, що хтось може заплатити, хтось не може заплатити… Якщо у нас не буде можливостей, то я відверто скажу харків’янам, що можливості в нас такої немає, і ми всі переходимо на платний проїзд. Але всі пільги, які були до початку війни, будуть збережені“, – прокоментував Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 14:31;
Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ігор Терехов на пресконференції 11 жовтня визнав, що рано чи пізно в Харкові доведеться відновити платний проїзд в електротранспорті. Він також повідомив, коли визначиться із рішенням на наступний рік".