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Харків’янам повідомляють, що можна не платити за газ – це фейк

Суспільство 11:22   16.11.2023
Оксана Горун
Харків’янам повідомляють, що можна не платити за газ – це фейк

У Харківській філії “Газмережі” повідомили, що плату за доставку газу ніхто не скасовував, а мережею шириться фейк.

“Соціальними мережами продовжується поширення фейків щодо начебто відміни плати за доставку газу, повернення коштів та подібної недостовірної інформації. Масове розповсюдження, напередодні холодів, фейкових новин може використовуватись ворогом для розхитування ситуації в енергетичній сфері, мати на меті зрив опалювального сезону, позбавлення критичної інфраструктури коштів, необхідних для ремонтів”, – вважають у ХФ “Газмережі”.

З коштів, які сплачують за доставку газу, проводять ремонти газопроводів та перепідключення у разі НП, пояснили газовики. Плату ніхто не скасовував.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 11:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській філії “Газмережі” повідомили, що плату за доставку газу ніхто не скасовував, а мережею шириться фейк".