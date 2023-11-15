«Несподіванка» від сусіда: у будинку в Харкові замість газу потекла вода

В одному з будинків в Слобідському району по газопроводах потекла вода.

Як повідомили у Харківській філії «Газмережі», таку «несподіванку» для сусідів підготував житель будинку.

Фахівці з’ясували, що порушник замість газопроводу помилково під’єднав до газової колонки водопровід. Таке втручання призвело до того, що в кількох квартирах п’ятиповерхового дому зник газ.

«Фахівці провели повне обстеження газових мереж та лічильників, перевірили систему на щільність та герметичність та відновили газ постраждалим сусідам. Крім порушника, який повинен компенсувати витрати з відновлення системи газопостачання», – зазначили газовики.