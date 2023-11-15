Live
  • Ср 15.11.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.32
  • EUR 38.94

«Несподіванка» від сусіда: у будинку в Харкові замість газу потекла вода

Суспільство 11:17   15.11.2023
Вікторія Яковенко
«Несподіванка» від сусіда: у будинку в Харкові замість газу потекла вода Фото: Харківська філія «Газмережі»

В одному з будинків в Слобідському району по газопроводах потекла вода.

Як повідомили у Харківській філії «Газмережі», таку «несподіванку» для сусідів підготував житель будинку.

Фахівці з’ясували, що порушник замість газопроводу помилково під’єднав до газової колонки водопровід. Таке втручання призвело до того, що в кількох квартирах п’ятиповерхового дому зник газ.

«Фахівці провели повне обстеження газових мереж та лічильників, перевірили систему на щільність та герметичність та відновили газ постраждалим сусідам. Крім порушника, який повинен компенсувати витрати з відновлення системи газопостачання», – зазначили газовики.

Читайте також: Під Харковом на пожежі чоловік отруївся чадним газом – ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Несподіванка» від сусіда: у будинку в Харкові замість газу потекла вода
«Несподіванка» від сусіда: у будинку в Харкові замість газу потекла вода
15.11.2023, 11:17
На Салтівці серед білого дня на вулиці порізали ножем чоловіка
На Салтівці серед білого дня на вулиці порізали ножем чоловіка
14.11.2023, 19:06
Залишився без ноги: на Харківщині 42-річний чоловік підірвався на міні
Залишився без ноги: на Харківщині 42-річний чоловік підірвався на міні
15.11.2023, 11:00
Через Ярославського “Металіст” не має шансів – журналіст
Через Ярославського “Металіст” не має шансів – журналіст
15.11.2023, 10:39
“Вдень у мене заняття” – доцент вишу в Харкові працював на ГРУ
“Вдень у мене заняття” – доцент вишу в Харкові працював на ГРУ
15.11.2023, 10:00
Війська РФ просунулися під Куп’янськом, намагаються повернути ініціативу – ISW
Війська РФ просунулися під Куп’янськом, намагаються повернути ініціативу – ISW
15.11.2023, 08:17

Новини за темою:

16:35
У Холодногірському районі Харкова оновлюють водоводи
15:59
Без води у середу залишиться частина Харкова: причина і адреси
14:48
«Всі будинки харків’ян з теплом і гарячою водою» – Терехов
18:21
Вода лише з одного джерела в Харкові не загрожує здоров’ю – дослідження
15:33
Харків’яни просять Терехова створити бювети з безкоштовною питною водою

Ви читали новину: ««Несподіванка» від сусіда: у будинку в Харкові замість газу потекла вода»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 11:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з будинків в Слобідському району по газопроводах потекла вода.".