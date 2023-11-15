«Несподіванка» від сусіда: у будинку в Харкові замість газу потекла вода
Фото: Харківська філія «Газмережі»
В одному з будинків в Слобідському району по газопроводах потекла вода.
Як повідомили у Харківській філії «Газмережі», таку «несподіванку» для сусідів підготував житель будинку.
Фахівці з’ясували, що порушник замість газопроводу помилково під’єднав до газової колонки водопровід. Таке втручання призвело до того, що в кількох квартирах п’ятиповерхового дому зник газ.
«Фахівці провели повне обстеження газових мереж та лічильників, перевірили систему на щільність та герметичність та відновили газ постраждалим сусідам. Крім порушника, який повинен компенсувати витрати з відновлення системи газопостачання», – зазначили газовики.
Читайте також: Під Харковом на пожежі чоловік отруївся чадним газом – ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, газ, Газсети, дом, неожиданность, сосед, трубы, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Несподіванка» від сусіда: у будинку в Харкові замість газу потекла вода»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 11:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з будинків в Слобідському району по газопроводах потекла вода.".