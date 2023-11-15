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Неожиданность от соседа: в доме в Харькове вместо газа по трубам потекла вода

Общество 11:17   15.11.2023
Виктория Яковенко
Неожиданность от соседа: в доме в Харькове вместо газа по трубам потекла вода Фото: Харьковский филиал «Газсети»

В одном из домов в Слободском районе по газопроводам потекла вода.

Как сообщили в Харьковском филиале «Газсети», такую «неожиданность» для соседей подготовил житель дома.

Специалисты выяснили, что нарушитель вместо газопровода по ошибке подключил к газовой колонке водопровод. Такое вмешательство привело к тому, что в нескольких квартирах пятиэтажного дома пропал газ.

«Специалисты провели полное обследование газовых сетей и счетчиков, проверили систему на плотность и герметичность и восстановили газ пострадавшим соседям. Помимо нарушителя, который должен компенсировать расходы по восстановлению системы газоснабжения», – отметили газовики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 11:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из домов в Слободском районе по газопроводам потекла вода.".