Неожиданность от соседа: в доме в Харькове вместо газа по трубам потекла вода

В одном из домов в Слободском районе по газопроводам потекла вода.

Как сообщили в Харьковском филиале «Газсети», такую «неожиданность» для соседей подготовил житель дома.

Специалисты выяснили, что нарушитель вместо газопровода по ошибке подключил к газовой колонке водопровод. Такое вмешательство привело к тому, что в нескольких квартирах пятиэтажного дома пропал газ.

«Специалисты провели полное обследование газовых сетей и счетчиков, проверили систему на плотность и герметичность и восстановили газ пострадавшим соседям. Помимо нарушителя, который должен компенсировать расходы по восстановлению системы газоснабжения», – отметили газовики.