Неожиданность от соседа: в доме в Харькове вместо газа по трубам потекла вода
Фото: Харьковский филиал «Газсети»
В одном из домов в Слободском районе по газопроводам потекла вода.
Как сообщили в Харьковском филиале «Газсети», такую «неожиданность» для соседей подготовил житель дома.
Специалисты выяснили, что нарушитель вместо газопровода по ошибке подключил к газовой колонке водопровод. Такое вмешательство привело к тому, что в нескольких квартирах пятиэтажного дома пропал газ.
«Специалисты провели полное обследование газовых сетей и счетчиков, проверили систему на плотность и герметичность и восстановили газ пострадавшим соседям. Помимо нарушителя, который должен компенсировать расходы по восстановлению системы газоснабжения», – отметили газовики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, газ, Газсети, дом, неожиданность, сосед, трубы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из домов в Слободском районе по газопроводам потекла вода.".