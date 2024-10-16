В Чугуеве «обчистили» квартиру женщины на 17 тыс. грн: подозревают ее соседа
38-летнего мужчину подозревают в квартирной краже. По данным правоохранителей, он в Чугуеве несколько раз проникал в дом соседки.
К копам обратилась 35-летняя житель Чугуева. Она сообщила, что в ее квартиру проникли неизвестные, вынесли телевизор, робот, пылесос и другие ценные вещи. Ущерб оценили в 17 тыс. грн, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители выяснили, что в квартиру несколько раз проникал один человек – ранее судимый за имущественные преступления 38-летний сосед потерпевшей.
«Он знал, что хозяева долгое время не наведываются в свою квартиру. Со своего балкона мужчина перелез к балкону соседей и через незапертую дверь попал в дом. У злоумышленника обнаружили похищенное имущество и вернули его владелицы», — добавили копы.
15 октября фигуранту сообщили о подозрении. Если его вину докажут, мужчине «светит» до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кража, подозревают, полиция, сосед, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "38-летнего мужчину подозревают в квартирной краже. По данным правоохранителей, он в Чугуеве несколько раз проникал в дом соседки.".