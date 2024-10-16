В Чугуеве «обчистили» квартиру женщины на 17 тыс. грн: подозревают ее соседа

38-летнего мужчину подозревают в квартирной краже. По данным правоохранителей, он в Чугуеве несколько раз проникал в дом соседки.

К копам обратилась 35-летняя житель Чугуева. Она сообщила, что в ее квартиру проникли неизвестные, вынесли телевизор, робот, пылесос и другие ценные вещи. Ущерб оценили в 17 тыс. грн, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что в квартиру несколько раз проникал один человек – ранее судимый за имущественные преступления 38-летний сосед потерпевшей.

«Он знал, что хозяева долгое время не наведываются в свою квартиру. Со своего балкона мужчина перелез к балкону соседей и через незапертую дверь попал в дом. У злоумышленника обнаружили похищенное имущество и вернули его владелицы», — добавили копы.

15 октября фигуранту сообщили о подозрении. Если его вину докажут, мужчине «светит» до 8 лет тюрьмы.