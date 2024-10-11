Live
  • Пт 11.10.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.05

Связали, избили и отобрали деньги: в Чугуеве ограбили пенсионерку (фото)

Общество 16:27   11.10.2024
Виктория Яковенко
Связали, избили и отобрали деньги: в Чугуеве ограбили пенсионерку (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении пожилой женщины в городе Чугуев на Харьковщине.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 10 октября около 13:30 к ним обратилась 70-летняя жительница и сообщила, что вечером двое неизвестных мужчин через незакрытую калитку ворвались к ней в дом, избили, связали и забрали 9 тысяч гривен и 100 долларов.

«Злоумышленники шли по улице, увидели потерпевшую во дворе, попросили воды. Когда хозяйка вошла в дом, один из подозреваемых прошел следом и напал на нее. Потом привязал ее к кровати и похитил деньги. Другой ждал сообщника во дворе», — выяснили правоохранители.

Копы через несколько часов задержали вероятных нападающих. Подозреваемые – 35-летние жители Днепропетровской области, которые уже имели проблемы с законом. Их задержали.

ограбили женщину на Харкьовщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
ограбили женщину на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
ограбили женщину на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
ограбили женщину на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Если их вину докажут, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: В Харькове ограбили женщину: ее преследовали от станции метро (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 11.10: РФ продвигается, температурный рекорд
Новости Харькова — главное за 11.10: РФ продвигается, температурный рекорд
11.10.2024, 16:55
В Харькове подорожали крупы, сахар и мука – средние цены на продукты (графика)
В Харькове подорожали крупы, сахар и мука – средние цены на продукты (графика)
11.10.2024, 10:15
Связали, избили и отобрали деньги: в Чугуеве ограбили пенсионерку (фото)
Связали, избили и отобрали деньги: в Чугуеве ограбили пенсионерку (фото)
11.10.2024, 16:27
Начальник Харьковского гарнизона Мельник стал замминистра обороны Украины
Начальник Харьковского гарнизона Мельник стал замминистра обороны Украины
11.10.2024, 15:48
«Это произойдет так или иначе»: Ахиллес о наступлении РФ на севере Харьковщины
«Это произойдет так или иначе»: Ахиллес о наступлении РФ на севере Харьковщины
11.10.2024, 09:42
Генштаб: 8 боев произошло на Купянском направлении, еще 4 атаки продолжаются
Генштаб: 8 боев произошло на Купянском направлении, еще 4 атаки продолжаются
11.10.2024, 16:52

Новости по теме:

13:49
В Харькове ограбили мужчину: предполагаемого преступника почти сразу поймали
18:04
Ночью ограбили пенсионерку: полиция ищет свидетелей преступления в Валках
15:35
На Салтовке в ТЦ ограбили мужчину: вора задержали
10:23
Военного в Киеве ударил кирпичом и ограбил харьковчанин с товарищем (видео)
11:20
В Изюме двое оккупантов ограбили ювелирный магазин: украли золота на 8 млн грн

Вы читали новость: «Связали, избили и отобрали деньги: в Чугуеве ограбили пенсионерку (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 16:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении пожилой женщины в городе Чугуев на Харьковщине.".