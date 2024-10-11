Связали, избили и отобрали деньги: в Чугуеве ограбили пенсионерку (фото)
Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении пожилой женщины в городе Чугуев на Харьковщине.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 10 октября около 13:30 к ним обратилась 70-летняя жительница и сообщила, что вечером двое неизвестных мужчин через незакрытую калитку ворвались к ней в дом, избили, связали и забрали 9 тысяч гривен и 100 долларов.
«Злоумышленники шли по улице, увидели потерпевшую во дворе, попросили воды. Когда хозяйка вошла в дом, один из подозреваемых прошел следом и напал на нее. Потом привязал ее к кровати и похитил деньги. Другой ждал сообщника во дворе», — выяснили правоохранители.
Копы через несколько часов задержали вероятных нападающих. Подозреваемые – 35-летние жители Днепропетровской области, которые уже имели проблемы с законом. Их задержали.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Если их вину докажут, им грозит до 15 лет тюрьмы.
Видео: ГУНП в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ограбили, пенсионерка, подозрение, полиция, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 16:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении пожилой женщины в городе Чугуев на Харьковщине.".