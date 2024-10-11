Зв’язали, побили і відібрали гроші: у Чугуєві сталося пограбування (фото)

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні літньої жінки у місті Чугуїв на Харківщині.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 жовтня близько 13:30 до них звернулася 70-річна жителька і повідомила, що ввечері двоє невідомих чоловіків через незачинену хвіртку увірвалися до неї у будинок, побили, зв’язали та забрали 9 тисяч гривень та 100 доларів.

«Зловмисники йшли вулицею, побачили потерпілу у дворі, попросили води. Коли господарка зайшла у будинок, один із підозрюваних пройшов слідом і напав на неї. Потім прив’язав до ліжка і викрав гроші. Інший чекав спільника на подвір’ї», – з’ясували правоохоронці.

Копи за кілька годин затримали ймовірних нападників. Підозрювані – 35-річні жителі Дніпропетровської області, які вже мали проблеми з законом. Їх затримали.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Якщо їхню провину докажуть, їм загрожує до 15 років тюрми.

Відео: ГУНП в Харківській області