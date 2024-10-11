Зв’язали, побили і відібрали гроші: у Чугуєві сталося пограбування (фото)
Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні літньої жінки у місті Чугуїв на Харківщині.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 жовтня близько 13:30 до них звернулася 70-річна жителька і повідомила, що ввечері двоє невідомих чоловіків через незачинену хвіртку увірвалися до неї у будинок, побили, зв’язали та забрали 9 тисяч гривень та 100 доларів.
«Зловмисники йшли вулицею, побачили потерпілу у дворі, попросили води. Коли господарка зайшла у будинок, один із підозрюваних пройшов слідом і напав на неї. Потім прив’язав до ліжка і викрав гроші. Інший чекав спільника на подвір’ї», – з’ясували правоохоронці.
Копи за кілька годин затримали ймовірних нападників. Підозрювані – 35-річні жителі Дніпропетровської області, які вже мали проблеми з законом. Їх затримали.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Якщо їхню провину докажуть, їм загрожує до 15 років тюрми.
Відео: ГУНП в Харківській області
Читайте також: У Харкові пограбували жінку: її переслідували від станції метро (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ограбили, підозра, пенсионерка, поліція, харківщина, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зв’язали, побили і відібрали гроші: у Чугуєві сталося пограбування (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 16:27;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні літньої жінки у місті Чугуїв на Харківщині.".