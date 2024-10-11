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Зв’язали, побили і відібрали гроші: у Чугуєві сталося пограбування (фото)

Суспільство 16:27   11.10.2024
Виктория Яковенко
Зв’язали, побили і відібрали гроші: у Чугуєві сталося пограбування (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні літньої жінки у місті Чугуїв на Харківщині.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 жовтня близько 13:30 до них звернулася 70-річна жителька і повідомила, що ввечері двоє невідомих чоловіків через незачинену хвіртку увірвалися до неї у будинок, побили, зв’язали та забрали 9 тисяч гривень та 100 доларів.

«Зловмисники йшли вулицею, побачили потерпілу у дворі, попросили води. Коли господарка зайшла у будинок, один із підозрюваних пройшов слідом і напав на неї. Потім прив’язав до ліжка і викрав гроші. Інший чекав спільника на подвір’ї», – з’ясували правоохоронці.

Копи за кілька годин затримали ймовірних нападників. Підозрювані – 35-річні жителі Дніпропетровської області, які вже мали проблеми з законом. Їх затримали.

ограбили женщину на Харкьовщине
Фото: ГУНП в Харківській області
ограбили женщину на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
ограбили женщину на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
ограбили женщину на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Якщо їхню провину докажуть, їм загрожує до 15 років тюрми.

Відео: ГУНП в Харківській області

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 16:27;

  • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні літньої жінки у місті Чугуїв на Харківщині.".