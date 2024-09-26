У Харкові пограбували жінку: її переслідували від станції метро (фото)
Правоохоронці викрили ймовірних грабіжників, які зірвали золоту прикрасу з жінки у Харкові.
Подія сталася 23 серпня. Як з’ясували у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігуранти переслідували 55-річну жінку від станції метро. На одній з вулиць міста з неї зірвали ланцюжок з хрестиком та втекли. Прикрасу встигли здати в ломбард в Кіровоградській області.
У злочині поліцейські підозрюють чоловіків 25 та 28 років. Зазначається, що останній неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку, розбій, незаконне поводження зі зброєю та хуліганство.
Правоохоронці провели обшуки вдома у ймовірних нападників: вилучені чеки з ломбарду в місті Олександрія, мобільні термінали та сім-карти.
25 вересня чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину чоловіків докажуть, їм загрожує від 7 до 10 років тюрми.
Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили ймовірних грабіжників, які зірвали золоту прикрасу з жінки у Харкові.".