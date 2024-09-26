У Харкові пограбували жінку: її переслідували від станції метро (фото)

Правоохоронці викрили ймовірних грабіжників, які зірвали золоту прикрасу з жінки у Харкові.

Подія сталася 23 серпня. Як з’ясували у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігуранти переслідували 55-річну жінку від станції метро. На одній з вулиць міста з неї зірвали ланцюжок з хрестиком та втекли. Прикрасу встигли здати в ломбард в Кіровоградській області.

У злочині поліцейські підозрюють чоловіків 25 та 28 років. Зазначається, що останній неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку, розбій, незаконне поводження зі зброєю та хуліганство.

Правоохоронці провели обшуки вдома у ймовірних нападників: вилучені чеки з ломбарду в місті Олександрія, мобільні термінали та сім-карти.

25 вересня чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Якщо провину чоловіків докажуть, їм загрожує від 7 до 10 років тюрми.

Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.