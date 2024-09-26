В Харькове ограбили женщину: ее преследовали от станции метро (фото)

Правоохранители разоблачили вероятных грабителей, сорвавших золотое украшение с женщины в Харькове.

Событие произошло 23 августа. Как выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранты преследовали 55-летнюю женщину от станции метро. На одной из улиц города с нее сорвали цепочку с крестиком и сбежали. Украшение успели сдать в ломбард в Кировоградской области.

В преступлении полицейские подозревают мужчин 25 и 28 лет. Отмечается, что последний неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой, незаконное обращение с оружием и хулиганство.

Правоохранители провели обыски дома у вероятных нападающих: изъяты чеки из ломбарда в городе Александрия, мобильные терминалы и сим-карты.

25 сентября мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Если вину мужчин докажут, им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Сейчас подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.