В Харькове ограбили женщину: ее преследовали от станции метро (фото)
Правоохранители разоблачили вероятных грабителей, сорвавших золотое украшение с женщины в Харькове.
Событие произошло 23 августа. Как выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранты преследовали 55-летнюю женщину от станции метро. На одной из улиц города с нее сорвали цепочку с крестиком и сбежали. Украшение успели сдать в ломбард в Кировоградской области.
В преступлении полицейские подозревают мужчин 25 и 28 лет. Отмечается, что последний неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой, незаконное обращение с оружием и хулиганство.
Правоохранители провели обыски дома у вероятных нападающих: изъяты чеки из ломбарда в городе Александрия, мобильные терминалы и сим-карты.
25 сентября мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Если вину мужчин докажут, им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
Сейчас подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грабеж, жінка, женщина, метро, напали, полиция, Харьков, цепочка;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили вероятных грабителей, сорвавших золотое украшение с женщины в Харькове.".