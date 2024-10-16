У Чугуєві «обчистили» квартиру жінки на 17 тис. грн: підозрюють її сусіда

38-річного чоловіка підозрюють у квартирній крадіжці. За даними правоохоронців, він у Чугуєві кілька разів проникав в оселю сусідки.

До копів звернулася 35-річна жителька Чугуєва. Вона повідомила, що в її квартиру проникли невідомі, винесли телевізор, робот пилосос та інші цінні речі. Збитки оцінили у 17 тис. грн, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці з’ясували, що до квартири декілька разів проникала одна людина – раніше судимий за майнові злочини 38-річний сусід потерпілої.

«Він знав, що господарі тривалий час не навідуються до свого помешкання. Зі свого балкона чоловік переліз до балкона сусідів та через незачинені двері потрапив до оселі. У зловмисника виявили викрадене майно та повернули власниці», – додали копи.

15 жовтня фігуранту повідомили про підозру. Якщо його провину доведуть, чоловіку «світить» до 8 років тюрми.