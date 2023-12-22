Через паркування. Боєць ЗСУ заявив, що на нього із ножем напав сусід у Харкові

У День ЗСУ на українського захисника Ярослава Дрея у Харкові напав із ножем сусід – нібито студент юридичного вишу. За словами бійця, причиною сварки, що переросла на бійку, стало те, що молодик не зміг швидко знайти місце для паркування. Але, попри ножове поранення, яке біля будинку отримав боєць, поліція не порушила кримінальної справи за фактом збройного нападу на нього. Натомість, за словами Дрея, правоохоронці зафіксували скаргу про побиття від студента і хочуть усю провину за те, що сталося, перекласти на військовослужбовця.

Про це Ярослав Дрей написав на своїй сторінці у Facebook.

Ввечері 6 грудня Ярослав разом із дружиною повертався додому. Вдень разом із друзями він передав потужний квадроцикл до своєї військової частини. Дружина Ярослава ледве встигла припаркувати автівку у дворі, як під’їхала машина, з неї вискочив молодик і почав, за словами Ярослава, ображати дружину військового, мовляв, не так поставила машину.

«Зробивши цьому молодику зауваження, щоб він закінчив лайку, я йому сказав, що я військовий і повернувся тільки-но з передової вчора, і це в нього викликало ще більшу хвилю неадекватної лайки та погроз у мій бік», – пригадує події Ярослав.

Боєць запропонував парубку відійти трохи далі від дитячого майданчику, на якому бавилися діти, щоб закінчити розмову. Парубок припаркував свою автівку, а коли підійшов до військового, сховавши руку за спиною, то атакував його, розповідає Ярослав.

«Підійшовши ближче, діло було десь секунди 3, удар летів мені у сонячне сплетіння. Я встиг зробити блок і чіткий удар в голову, після чого ця особа впала, і ніж випав з руки та покотився під одну з запаркованих автівок, далі від, як мені потім стало відомо, Зюбанова Миколи Олеговича 2000 р.н, який не дуже впевнено тримався на ногах. Пролунали крики «я тебе порізав», сльози, соплі, фрази «я дам гроші, не викликай поліцію», – описує події 6 грудня Ярослав Дрей.

Вже у лікарні, у реанімації, ледь відійшовши від загального наркозу – вже глибина поранення сягнула 10 см – боєць довідався від правоохоронців, що нападник написав на нього зустрічну заяву про побиття. Ба більше, за словами військового, усю провину за інцидент намагаються перекласти саме на нього.

Натомість кримінального провадження за фактом збройного нападу на військового немає.

МГ «Об’єктив» звернулася за коментарем щодо інциденту до Харківської обласної прокуратури, яка пообіцяла надати його у понеділок.