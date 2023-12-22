Из-за парковки. Боец ВСУ заявил, что на него с ножом напал сосед в Харькове
В День ВСУ на украинского защитника Ярослава Дрея в Харькове напал с ножом сосед – якобы студент юридического вуза. По словам бойца, причиной переросшей на драку ссоры стало то, что молодой человек не смог быстро найти место для парковки. Но, несмотря на ножевое ранение, которое возле дома получил боец, полиция не открыла уголовное дело по факту вооруженного нападения на него. Зато, по словам Дрея, правоохранители зафиксировали жалобу об избиении от студента и хотят всю вину за случившееся переложить на военнослужащего.
Об этом Ярослав Дрей написал на своей странице в Facebook.
Вечером 6 декабря Ярослав вместе с женой возвращался домой. Днем вместе с друзьями он передал квадроцикл в свою воинскую часть. Жена Ярослава едва успела припарковать автомобиль во дворе, как подъехала машина, из нее выскочил молодой человек и начал, по словам Ярослава, оскорблять жену военного, мол, не так поставила машину.
«Сделав этому юнцу замечание, чтобы он закончил брань, я сказал, что военный, и что вернулся с передовой только вчера. И это у него вызвало еще большую волну неадекватной брани и угроз в мою сторону», — вспоминает события Ярослав.
Боец предложил парню отойти подальше от детской площадки, на которой играли дети, чтобы закончить разговор. Парень припарковал свой автомобиль, а когда подошел к военному, спрятав руку за спиной, то атаковал его, рассказывает Ярослав.
«Подойдя поближе, дело было где-то секунды 3, он нанес удар мне в солнечное сплетение. Я успел сделать блок и четкий удар в голову, после чего этот человек упал, и нож выпал из руки и покатился под один из прикованных автомобилей, дальше от, как мне потом стало известно, Зюбанова Николая Олеговича 2000 г.р., который не очень уверенно держался на ногах. Раздались крики «я тебя порезал», слезы, сопли, фразы «я дам деньги, не вызывай полицию», — описывает события 6 декабря Ярослав Дрей.
Уже в больнице, в реанимации, едва отойдя от общего наркоза – глубина ранения достигла 10 см – боец узнал от стражей порядка, что нападающий написал на него встречное заявление об избиении. Более того, по словам военного, всю вину за инцидент пытаются переложить именно на него.
Уголовного производства по факту вооруженного нападения на военного нет.
МГ «Объектив» обратилось за комментарием по поводу инцидента в Харьковскую областную прокуратуру, которая пообещала предоставить его в понедельник.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: боец, военнослужащий, военный, ВСУ, нападение, полиция, правоохранители, сосед, Харьков., Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 19:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В День ВСУ на украинского защитника Ярослава Дрея напал с ножом сосед – якобы студент юридического вуза. По словам бойца, причиной переросшей на драку ссоры стало то, что молодой человек не смог быстро найти место для парковки. Но, несмотря на ножевое ранение, которое возле дома получил боец, полиция не открыла уголовное производство по факту вооруженного нападения на него. Зато правоохранители зафиксировали жалобу об избиении от студента.".