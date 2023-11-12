Ветеран хочет, чтоб на сессии Харьковского облсовета уволили руководителя МСЭК
Ветеран Дмитрий Олейник, которому советовали ампутировать ногу ради инвалидности, считает, что начальник ХОВА Олег Синегубов и глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко умалчивают об ситуации с Харьковской МСЭК.
«Как мне стало известно, 22 ноября должна состояться сессия Харьковский областной совет, где будут рассматривать ряд вопросов, и среди них, конечно, отсутствует вопрос увольнения руководителя МСЭК и председателя комиссии, которая отказала мне в предоставлении инвалидности ІІ группы. Ситуация дошла до абсурда, потому что этот вопрос не планируют выносить на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам здравоохранения!» – отметил Олейник.
Также ветеран уверен, что «представители Офиса Президента Украины в лицах Олег Синегубов и Татьяна Егорова-Луценко» не сделали еще ни одного заявления по поводу инцидента, и, по мнению мужчины, решили умалчивать скандальную ситуацию с Харьковской МСЭК.
«Не получится сделать вид будто этой ситуации не было, только потому, что я уже получил инвалидность! Дело не в инвалидности, а в том, что государственные органы игнорируют проблемы ветеранов, потому что представители власти считают, что нас меньшинство», — объяснил настойчивость Дмитрий Олейник.
Он отметил, что с каждым днем ветеранов и инвалидов из-за войны становится больше. А значит, их проблемы нельзя просто замолчать.
Напомним, Дмитрий Олейник в соцсетях возмутился отношением к себе руководителя Харьковского областного центра медико-санитарной экспертизы №3 Ларисы Буничевой. Во-первых, мужчина не согласился с выводом комиссии о третьей группе инвалидности. Во-вторых — заявил, что Буничева рекомендовала ему отрезать ногу. Сама Буничева отрицает, что давала воину подобные рекомендации. Она заверяет: ему только зачитали закон. В ситуации разбирается Министерство здравоохранения Украины.
По состоянию на 1 ноября нарушений со стороны Буничевой не обнаружили, она продолжает работать, сообщил «Суспільному» директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ветеран, Дмитрий Олийник, инвалидность, МСЭК, нога, сессия Харьковского областного совета, увольнение, Харьковский облсовет;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 18:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ветеран Дмитрий Олейник, которому советовали ампутировать ногу ради инвалидности, считает, что начальник ХОВА Олег Синегубов и глава Харьковского облсовета Татьяна…".