Ветеран закликав внести на сесію Харківської облради звільнення керівника МСЕК
Ветеран Дмитро Олійник, якому радили ампутувати ногу заради інвалідності, вважає , що начальник ХОВА Олег Синегубов і голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко замовчують ситуацію з Харківською МСЕК.
«Як мені відомо, 22 листопада має відбутися сесія Харківська обласна рада, де будуть розглядатися ряд питань, і серед них, авжеж, відсутнє питання звільнення керівника МСЕК і голови комісії, яка відмовила мені в наданні інвалідності || групи. Ситуація дійшла до абсурду, тому що це питання, не планують виносити на розгляд постійної комісії з питань охорони здоров’я!» – зазначив Олійник.
Також ветеран зазначив, що «представники Офіс Президента України в особах Олег Синєгубов і Тетяна Єгорова-Луценко» не зробили ще жодної заяви з приводу скандалу, і на думку чоловіка, вирішили замовчувати скандальну ситуацію із Харківською МСЕК.
«Не вийде зробити вигляд наче цієї ситуації не було, тільки через те, що я вже отримав інвалідність! Справа не в інвалідності, а в тому, що державні органи ігнорують проблеми ветеранів, бо представники влади вважають, що нас меншість», – пояснив наполегливість Дмитро Олійник.
Він зазначив, що із кожним днем ветеранів та інвалідів через війну стає більше. А отже їхні проблеми не можна просто замовчати.
Нагадаємо, Дмитро Олійник у соцмережах обурився ставленням до себе керівниці Харківського обласного центру медико-санітарної експертизи №3 Лариси Бунічевої. По-перше, чоловік не погодився з висновком комісії про третю групу інвалідності. По-друге, заявив, що Бунічева рекомендувала йому відрізати ногу. Сама Бунічева заперечує, що давала воїнові такі рекомендації. Вона запевняє: йому лише зачитали закон. У ситуації розбирається Міністерство охорони здоров’я України.
Станом на 1 листопада порушень з боку Бунічевої не виявили, вона продовжує працювати, повідомив “Суспільному” директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.
Читайте також: “Нащо ти залишав ногу”. Ветеран із Харкова домігся 2-ї групи інвалідності
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ветеран, Дмитрий Олийник, инвалидность, МСЭК, нога, сессия Харьковского областного совета, увольнение, Харьковский облсовет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ветеран закликав внести на сесію Харківської облради звільнення керівника МСЕК»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 18:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ветеран Дмитро Олійник, якому радили ампутувати ногу заради інвалідності, вважає , що начальник ХОВА Олег Синегубов і голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко замовчують ситуацію з Харківською МСЕК.".