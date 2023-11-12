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Ветеран закликав внести на сесію Харківської облради звільнення керівника МСЕК

Суспільство 18:15   12.11.2023
Оксана Якушко
Ветеран закликав внести на сесію Харківської облради звільнення керівника МСЕК

Ветеран Дмитро Олійник, якому радили ампутувати ногу заради інвалідності, вважає , що начальник ХОВА Олег Синегубов і голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко замовчують ситуацію з Харківською МСЕК.

«Як мені відомо, 22 листопада має відбутися сесія Харківська обласна рада, де будуть розглядатися ряд питань, і серед них, авжеж, відсутнє питання звільнення керівника МСЕК і голови комісії, яка відмовила мені в наданні інвалідності || групи. Ситуація дійшла до абсурду, тому що це питання, не планують виносити на розгляд постійної комісії з питань охорони здоров’я!» – зазначив Олійник.

Також ветеран зазначив, що «представники Офіс Президента України в особах Олег Синєгубов і Тетяна Єгорова-Луценко» не зробили ще жодної заяви з приводу скандалу, і на думку чоловіка, вирішили замовчувати скандальну ситуацію із Харківською МСЕК.

«Не вийде зробити вигляд наче цієї ситуації не було, тільки через те, що я вже отримав інвалідність! Справа не в інвалідності, а в тому, що державні органи ігнорують проблеми ветеранів, бо представники влади вважають, що нас меншість», – пояснив наполегливість Дмитро Олійник.

Він зазначив, що із кожним днем ветеранів та інвалідів через війну стає більше. А отже їхні проблеми не можна просто замовчати.

Нагадаємо, Дмитро Олійник у соцмережах обурився ставленням до себе керівниці Харківського обласного центру медико-санітарної експертизи №3 Лариси Бунічевої. По-перше, чоловік не погодився з висновком комісії про третю групу інвалідності. По-друге, заявив, що Бунічева рекомендувала йому відрізати ногу. Сама Бунічева заперечує, що давала воїнові такі рекомендації. Вона запевняє: йому лише зачитали закон. У ситуації розбирається Міністерство охорони здоров’я України.

Станом на 1 листопада порушень з боку Бунічевої не виявили, вона продовжує працювати, повідомив “Суспільному” директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Читайте також: “Нащо ти залишав ногу”. Ветеран із Харкова домігся 2-ї групи інвалідності

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 18:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ветеран Дмитро Олійник, якому радили ампутувати ногу заради інвалідності, вважає , що начальник ХОВА Олег Синегубов і голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко замовчують ситуацію з Харківською МСЕК.".