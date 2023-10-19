Скандал з воїном у Харківській МСЕК. Зачитували закон – версія голови комісії
Голова медико-соціальної експертної комісії Лариса Бунічева, яка за словами пораненого воїна Дмитра Олійника відмовлялися визначити другу групу інвалідності та радила відрізати ногу, розповіла свою версію подій в сюжеті «Суспільне Харків».
На питання кореспондента у якому контексті жінка сказала військовому про ампутацію ноги, голова МСЕК заявила, що «зачитувала закон», а ампутувати ногу йому «не радила».
«Послухайте, ми можемо таке сказати? На основі чого? Ми маємо право сказати таке хворому такими словами? Ні. Ми можемо тільки прочитати пункт закону. Ось цей був пункт і зачитаний», – зазначила Бунічева.
Директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов розповів, що наступного дня після інциденту було створено спеціальну комісію, яка почала вивчати всі обставини.
«Ми перевірили як послідовно все проходило, чи були порушення при самому огляді. Зі слів експертів, які були присутні, пацієнту була роз’яснена сама стаття ця. Юридично комісія має право вирішувати питання звернутися до вищих органів. Те, що вони і зробили. У них виникли питання, вони переслали документ на Київ і Київ виносить уже підтвердження або якесь рішення», – сказав Хаустов.
Нагадаємо, до харківської обласної МСЕК також призначили перевірку і з Міністерства охорони здоров’я.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ампутировать, воин, инвалидность, МСЄК, нога, проверка, скандал, Харьковская;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 12:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова медико-соціальної експертної комісії Лариса Бунічева, яка за словами пораненого воїна Дмитра Олійника відмовлялися визначити другу групу інвалідності та радила відрізати ногу, розповіла свою версію подій в сюжеті «Суспільне Харків».".