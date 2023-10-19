Скандал с воином в Харьковской МСЭК. Зачитывали закон – версия главы комиссии
Глава медико-социальной экспертной комиссии Лариса Буничева, которая по словам раненого воина Дмитрия Олейника отказывались определить вторую группу инвалидности и советовала отрезать ногу, рассказала свою версию событий в сюжете «Суспільне Харків».
На вопрос корреспондента в каком контексте женщина сказала военному об ампутации ноги, глава МСЭК заявила, что «зачитывала закон», а ампутировать ногу ему «не советовала».
«Слушайте, мы можем такое сказать? На основе чего? Мы вправе сказать такое больному такими словами? Нет. Мы можем только прочесть пункт закона. Вот этот был пункт и зачитан», – отметила Буничева.
Директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов рассказал, что на следующий день после инцидента была создана специальная комиссия, которая начала изучать все обстоятельства.
«Мы проверили, как последовательно все проходило, были ли нарушения при самом осмотре. По словам присутствовавших экспертов, пациенту была разъяснена сама статья эта. Юридически комиссия имеет право решать вопрос обратиться в вышестоящие органы. То, что они и сделали. У них возникли вопросы, они переслали документ на Киев и Киев уже выносит подтверждение или какое-то решение», — сказал Хаустов.
Напомним, в харьковскую областную МСЭК также назначили проверку и из Министерства здравоохранения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ампутировать, воин, инвалидность, МСЄК, нога, проверка, скандал, Харьковская;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 12:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава медико-социальной экспертной комиссии Лариса Буничева, которая по словам раненого воина Дмитрия Олейника отказывались определить вторую группу инвалидности и советовала отрезать ногу, рассказала свою версию событий в сюжете «Суспільне Харків».".