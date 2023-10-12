«Зачем ты оставлял ногу» — воин, раненый в Харькове, требует увольнений в МСЭК

Уволить руководителя харьковской МСЭК Ларису Буничеву в соцсетях потребовал Дмитрий Олийник. Мужчина получил ранение в бою за 134-ю школу в Харькове. Однако в МСЭК ему отказывались определить вторую группу инвалидности и нахамили. В ситуации разбирается ХОВА.

«Так зачем ты оставлял свою ногу, надо было, чтобы ее отрезали, и была бы 2 группа. (С) Буничева Лариса Леонидовна — глава областной МСЭК. Это так выглядит благодарность людям, вставшим на защиту государства. Так тогда надо было и погибнуть в одном из штурмов. Это как следует относиться к военным, что можно не принимать во внимание выводы киевских клиник о том, что правая нога потеряла свою функциональную способность и является биопротезом. Этого комиссии МСЭК мало. 15 операций. Слишком мало. Надо вырвать все живое из человека и ехидно сказать: «Если бы была ампутация – это была 2 группа…»

Требую увольнения Буничевой Ларисы Леонидовны с должности руководителя областной МСЭК», — написал Олийник в facebook 10 октября.

В предыдущих постах воин делился информацией о своем состоянии.

«Она (нога — Ред.) вроде бы и есть, но она полностью лишена функционала. По факту есть только постоянная боль. И усыхание. Каждую неделю я замеряю ее длину и объем, и каждый раз она уменьшается. Для того чтобы мышцы стимулировались, каждый день нужно делать ряд процедур, которые должны ее держать в тонусе. Но вместо того чтобы это все делать, к сожалению, вынужден каждый день решать кучу бюрократических моментов. И когда они все решатся, можно будет заняться восстановлением», — в частности написал он.

Несмотря на очевидное тяжелое ранение и то, что нога не функционирует, Дмитрию Олийнику дали третью группу инвалидности. Ссылаясь на ст. 7 Закона Украины «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине», он подчеркнул: если ранение связано с защитой Родины, то группу обязаны повысить на одну степень.

«Но наш харьковский областной МСЭК живет по собственным законам. Дай 3-4т $, и будет тебе нормальное решение», — заявил воин.

На ситуацию уже отреагировали в департаменте здравоохранения ХОВА.

«Относительно инцидента, который произошел в Харьковском областном центре медико-санитарной экспертизы №3 с участием исполняющей обязанности заведующего заведением и одним из пациентов, проводится внутреннее расследование», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Там отметили: чтобы провести анализ действий работников МСЭК№3, ждут заключения Государственного учреждения «Центральная медико-социальная экспертная комиссия Минздрава Украины», а также завершения внутреннего расследования. Обо всех решениях обещают «оперативно информировать общественность».

Тем временем защитник Украины предлагает назначить в руководство МСЭК ветеранов войны.

«Их, убежден, сейчас много, и именно такие люди должны быть там! Они почувствовали на себе все», — подчеркнул Олийник.