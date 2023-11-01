“Нащо ти залишав ногу”. Ветеран із Харкова домігся 2-ї групи інвалідності

Харків’янин Дмитро Олійник, який отримав поранення ноги в бою з окупантами за 134-ту школу, домігся, щоб МСЕК у Києві надала йому другу групу інвалідності. Ветеран війни їздив у столицю, бо раніше що не погодився з висновком Харківської МСЕК №3 і заявив про хамство з боку її керівниці Лариси Бунічевої.

Засідання МСЕК відбулося сьогодні, 1 листопада, повідомив Олійник у фейсбуці.

“12 днів я був вимушений збирати додаткові заключення з лікарень, щоб МСЕК переконалася, що я дійсно отримав поранення. Усі потрібні документи я зібрав“, – написав захисник.

Як повідомляє видання “Суспільне”, спочатку у Києві Олійнику хотіли присвоїти другу групу інвалідності на два роки. Член комісії МСЕК, який відмовився називати своє ім’я, пояснив, що це звичайна процедура для тих, кому група інвалідності визначається вперше. Після наради комісія все ж таки вручила Дмитру талон про другу групу без терміну перегляду.

“Це так мало бути з самого початку. Вони мене постійно “футболили” з однієї клініки в іншу, мені ніхто ці кошти не надавав, щоб я їздив до Львова, Києва”, – прокоментував Дмитро.

Нагадаємо, Дмитро Олійник у соцмережах обурився ставленням до себе керівниці Харківського обласного центру медико-санітарної експертизи №3 Лариси Бунічевої. По-перше, чоловік не погодився з висновком комісії про третю групу інвалідності. По-друге, заявив, що Бунічева рекомендувала йому відрізати ногу. Сама Бунічева заперечує, що давала воїнові такі рекомендації. Вона запевняє: йому лише зачитали закон. У ситуації розбирається Міністерство охорони здоров’я України.

Станом на 1 листопада порушень з боку Бунічевої не виявили, вона продовжує працювати, повідомив “Суспільному” директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.