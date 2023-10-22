Ветеран із Харкова, який виступив проти МСЕК, звернувся до побратимів

Денис Олійник, який отримав поранення під час захисту Харкова від ворожих ДРГ у перші дні війни, відмовився змиритися з несправедливим рішенням та хамством співробітників МСЕК. Він зробив свою історію публічною та виступив зі зверненням у нацмарафоні до захисників України.

“Я хочу сказати: не бійтеся, побратими, звертатися до журналістів, до правоохоронних органів і всіх, хто може допомогти. Ми не повинні нікому нічого доказувати, що ми заслуговуємо на цю групу (інвалідності). Якщо законом передбачено, що в нас є поранення, яке передбачає третю або другу групу, ми мусимо цього добиватися. Ми не мусимо віддавати останні свої копійки й на стороні щось вирішувати. Якщо для когось справедливість уже померла, але хоч трішечки її є“, – сказав Олійник.

Він зізнався, що для нього було внутрішнім викликом рішення протистояти своїй державі.

“Ти очікуєш підтримки, а виявляється, що ти протистоїш оцим паркетним щурам, які беруть на себе роль богів і вирішують твою подальшу долю. Я отримав складне поранення й маю всі можливі документи з різних інститутів, які підтверджують, що в мене необоротна втрата здібностей ноги. По-перше, ці документи не були вивчені, по-друге – хамське відношення з боку представників МСЕК. Ще це ряд процедур: спершу ти маєш пройти військовий шпиталь (ВЛК), далі – взяти в сімейного лікаря довідку про направлення на проходження МСЕК. Далі ти знову проходиш лікарів у поліклініці. Потім береш весь цей пакет документів, їдеш на МСЕК, даєш їм – з очікуванням того, що вони об’єктивно, в межах закону, вивчать їх. А вони просто беруть цю теку документів і, навіть не відкриваючи її, кажуть: у тебе третя група“, – поділився своєю історією ветеран.

Нагадаємо, Денис Олійник у соцмережах обурився ставленням до себе керівниці Харківського обласного центру медико-санітарної експертизи №3 Лариси Бунічової. По-перше, чоловік не погодився із висновком комісії про групу інвалідності. По-друге, заявив, що Бунічева рекомендувала йому відрізати ногу. Сама Бунічева заперечує, що давала воїнові такі рекомендації. Вона запевняє: йому лише зачитали закон. У ситуації вже розбирається Міністерство охорони здоров’я України.