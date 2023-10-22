Можливі кадрові рішення – МОЗ про конфлікт військового з Харкова з МСЕК

МОЗ України окремо перевірить діяльність Харківського обласного центру медико-санітарної експертизи №3 через скандал із ветераном, який заявив про хамство з боку голови МСЕК та несправедливість у визначенні йому групи інвалідності.

“Харківська МСЕК була запланована до перевірки. Ця ситуація буде окремо перевірена та за результатом звіту будуть прийняті окремі рішення. Якщо будуть встановлені порушення… Перш за все, з боку МОЗ ми заявляємо, що такі висловлювання є категорично неприпустимими. За результатами перевірки будуть прийняті рішення – можливо, також і кадрові“, – повідомила в етері нацмарафону заступниця міністра охорони здоров’я України Марія Карчевич.

Вона зазначила, що за рішенням РНБО зараз в Україні загалом перевіряють усі МСЕК. Фахівці проводять ревізію всіх рішень комісій щодо встановлення інвалідності громадянам, починаючи з 24 лютого 2024 року.

“Перехресні перевірки тривають по всіх регіонах, і ми чекаємо, що в листопаді вже буде ухвалений звіт комісії, що утворена при МОЗі. Триває взаємодія з правоохоронцями“, – сказала Карчевич.

При цьому в перспективі МОЗ взагалі планує позбавити українців МСЕК.

“Насправді система МСЕК – це такий радянський спадок у нашій країні, – вважає заступник міністра охорони здоров’я. – І повномасштабне вторгнення, війна, виявили ті проблеми, які ми маємо в системі. Перше – це навантаження на систему. Друге – це суб’єктивізм у багатьох випадках і корупційна складова. Тому цього року ми розпочали велику реформу, яка стосується й роботи МСЕК, адже ми плануємо, що МСЕК як такі перестануть існувати. Натомість ми ширшу реформу впроваджуємо, яка стосується роботи людей, що мають певні обмеження функціонування. Мова йде про використання міжнародних інструментів, як це є в багатьох країнах світу. Зокрема, це є інструмент МКФ – міжнародна кваліфікація, за допомогою якої можна оцінити й стан людини, яка має певні обмеження, її потреби й підібрати ті послуги, яких потребує людина”.