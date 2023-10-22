Возможны кадровые решения — Минздрав о конфликте военного из Харькова с МСЭК
Минздрав Украины отдельно проверит деятельность Харьковского областного центра медико-санитарной экспертизы №3 из-за скандала с ветераном, который заявил о хамстве со стороны главы МСЭК и несправедливости в определении ему группы инвалидности.
«Харьковская МСЭК была запланирована к проверке. Эта ситуация будет отдельно проверена, и по результату отчета будут приняты отдельные решения. Если будут установлены нарушения… Прежде всего, со стороны Минздрава мы заявляем, что такие высказывания категорически недопустимы. По результатам проверки будут приняты решения – возможно, также и кадровые», — сообщила в эфире нацмарафона замминистра здравоохранения Украины Мария Карчевич.
Она отметила, что, по решению СНБО, сейчас в Украине в целом проверяют все МСЭК. Специалисты проводят ревизию всех решений комиссий об установлении инвалидности гражданам, начиная с 24 февраля 2024 года.
«Перекрестные проверки продолжаются по всем регионам, и мы ожидаем, что в ноябре уже будет принят отчет комиссии, созданной при Минздраве. Идет взаимодействие с правоохранителями», — сказала Карчевич.
При этом в перспективе Минздрав вообще планирует избавить украинцев от МСЭК.
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«На самом деле система МСЭК – это такое советское наследие в нашей стране, — считает замминистра здравоохранения. — И полномасштабное вторжение, война, выявили те проблемы, которые мы имеем в системе. Первое – это нагрузка на систему. Второе – это субъективизм во многих случаях и коррупционная составляющая. Поэтому в этом году мы начали большую реформу, касающуюся работы МСЭК. Ведь мы планируем, что МСЭК как таковые перестанут существовать. Вместо этого мы внедряем более широкую реформу, касающуюся работы людей, у которых есть определенные ограничения функционирования. Речь идет об использовании международных инструментов, как это делают во многих странах мира. В частности, это инструмент МКФ – международная квалификация, с помощью которой можно оценить и состояние человека, имеющего определенные ограничения, его потребности, и подобрать те услуги, в которых нуждается человек».
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- Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: ветеран, военный, минздрав, МСЭК;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 14:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минздрав Украины отдельно проверит деятельность Харьковского областного центра медико-санитарной экспертизы №3 из-за скандала с ветераном, который заявил о хамстве со стороны главы МСЭК и несправедливости в определении ему группы инвалидности".