Был принципиальным: ушел из жизни директор «Ветеранского центра Харькова»
Сегодня, 9 марта, ушел из жизни директор коммунального учреждения «Ветеранский центр Харькова» Максим Колмыков, сообщают в пресс-службе горсовета.
«Максим Николаевич был не только руководителем, но и человеком, который хорошо знал, через что проходят защитники и их семьи. Именно поэтому он с большой преданностью работал для ветеранского сообщества Харькова, помогая военным и их близким находить поддержку, понимание и необходимую помощь. Он был искренним, принципиальным и неравнодушным. Его работа, человечность и уважение к побратимам навсегда останутся в памяти тех, кто его знал и работал рядом. Искренние соболезнования родным и близким! Сил вам пережить эту невосполнимую утрату», — говорится в сообщении.
В областной службе занятости ранее информировали, что подполковник Максим Колмыков – ветеран ВСУ, 1978 года рождения.
«Имеет более 28 лет выслуги в армии. По специальности — юрист. Принимал непосредственное участие в боевых действиях, посвятив значительную часть своей жизни служению государству. В 2023 году был уволен с военной службы», — отмечали в службе.
