Ветераны из числа ВПЛ получат компенсацию на аренду жилья в Харькове: сумма

В Харькове ветераны войны из внутренне перемещенных лиц имеют право на компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что размер денежной выплаты составляет 4542 грн. Подать заявление можно в управления социальной защиты населения администраций районов города по месту жительства.

В подготовке документов, продолжают в мэрии, помогает специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 705-61-62 или по электронному адресу: veterandovira@city.kharkiv.ua.

