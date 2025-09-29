Ветераны из числа ВПЛ получат компенсацию на аренду жилья в Харькове: сумма
В Харькове ветераны войны из внутренне перемещенных лиц имеют право на компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Отмечается, что размер денежной выплаты составляет 4542 грн. Подать заявление можно в управления социальной защиты населения администраций районов города по месту жительства.
В подготовке документов, продолжают в мэрии, помогает специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 705-61-62 или по электронному адресу: veterandovira@city.kharkiv.ua.
Напомним, в начале сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщал сколько харьковчан получили сертификаты по «єВідновленню». Отмечал, что в Киев передали 30 тысяч 600 заявок. Одобрено уже 17 тысяч заявок, люди получили средства в размере практически 1,5 млрд грн. Также в Харькове городские власти за свой счет восстановили с начала войны 1400 домов для жителей города.
