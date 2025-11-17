ХОВА продолжает системно поддерживать ветеранов области
Вопрос своевременной и всесторонней поддержки защитников, ветеранов и членов их семей является одним из основных направлений работы ХОВА.
В Сахновщинской громаде Берестинского района состоялась выездная акция «Забота рядом» для ветеранов и членов их семей. По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, на учете в громаде состоит более 700 человек, из них 76 — люди с инвалидностью в результате войны, 137 членов семей погибших защитников и защитниц Украины, воспитывающих 24 детей.
В мероприятии приняли участие ветераны, члены их семей, семьи погибших и пропавших без вести защитников, представители ветеранских общественных организаций, руководство территориальной громады, специалисты по сопровождению ветеранов и демобилизованных, руководители коммунальных учреждений, оказывающих услуги ветеранам.
На встречи обсудили ход реализации ветеранской политики в обществе, механизмы социальной защиты, организацию психосоциальной поддержки, защиту прав семей военнослужащих, пропавших без вести и пленных.
Отдельное внимание уделили вопросам пенсионного обеспечения, профессионального обучения и трудоустройства ветеранов и членов их семей.
Кроме того, присутствовавшие имели возможность получить индивидуальные консультации и оформить необходимые обращения.
