ХОВА продолжает системно поддерживать ветеранов области

Общество 22:36   17.11.2025
Оксана Якушко
ХОВА продолжает системно поддерживать ветеранов области Фото: ХОВА

Вопрос своевременной и всесторонней поддержки защитников, ветеранов и членов их семей является одним из основных направлений работы ХОВА.

В Сахновщинской громаде Берестинского района состоялась выездная акция «Забота рядом» для ветеранов и членов их семей. По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, на учете в громаде состоит более 700 человек, из них 76 — люди с инвалидностью в результате войны, 137 членов семей погибших защитников и защитниц Украины, воспитывающих 24 детей.

В мероприятии приняли участие ветераны, члены их семей, семьи погибших и пропавших без вести защитников, представители ветеранских общественных организаций, руководство территориальной громады, специалисты по сопровождению ветеранов и демобилизованных, руководители коммунальных учреждений, оказывающих услуги ветеранам.

На встречи обсудили ход реализации ветеранской политики в обществе, механизмы социальной защиты, организацию психосоциальной поддержки, защиту прав семей военнослужащих, пропавших без вести и пленных.

Отдельное внимание уделили вопросам пенсионного обеспечения, профессионального обучения и трудоустройства ветеранов и членов их семей.

Кроме того, присутствовавшие имели возможность получить индивидуальные консультации и оформить необходимые обращения.

Автор: Оксана Якушко
