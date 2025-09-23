Live
Мужчину, стрелявшего в ветерана ВСУ с инвалидностью, будут судить

Происшествия 11:20   23.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины, которого подозревают в избиении 22-летнего ветерана ВСУ, направили в суд, передают в облпрокуратуре. 

Речь идет об инциденте, который произошел 3 августа возле дома на улице 92-ой бригады. Тогда, по данным следствия, мужчина выстрелил в своего 22-летнего оппонента. После того, как парень упал, нападающий начал бить его и пытался задушить.

«Прокуроры направили обвинительный акт в Индустриальный районный суд г. Харькова. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет заключения», – добавили правоохранители.

Напомним, 3 августа в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что задержали 43-летнего мужчину, который вероятно стрелял из травматического оружия в ветерана ВСУ. Правоохранители установили, что в ходе ссоры возле многоквартирного дома по улице 92-й Бригады в Индустриальном районе Харькова фигурант достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил его. 22-летний пострадавший – ветеран ВСУ, потерявший ногу при выполнении боевого задания на войне. Парня госпитализировали. Стрелку сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УКУ). Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Уже 5 августа подозреваемому избрали меру пресечения. Мужчину отправили в СИЗО без права внесения залога.

Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: пешеход шел на зеленый — прокуратура

Автор: Николь Костенко-Лагутина
