Мужчине, стрелявшего в ветерана ВСУ, вручили подозрение
О том, что 43-летнему харьковчанину вручили подозрение в хулиганстве, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
«При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова 43-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины)», – уточнили правоохранители.
На данный момент подозреваемому готовятся избрать меру пресечения. Прокуроры будут настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.
Напомним, ранее в облуправлении Нацполиции сообщили, что задержали мужчину, который вероятно избил и стрелял из травматического оружия в ветерана ВСУ. Полицейские установили, что во время ссоры в Индустриальном районе Харькова один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил его. 22-летний пострадавший – ветеран ВСУ. На данный момент парень госпитализирован. Правоохранители уточнили: потерпевший потерял ногу при выполнении боевого задания на войне. Следователи начали расследование по статье хулиганство. Стрелку светит до 7 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ветеран, прокуратура, стрельба, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 11:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 43-летнему харьковчанину вручили подозрение в хулиганстве, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.".