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Мужчине, стрелявшего в ветерана ВСУ, вручили подозрение

Происшествия 11:30   04.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Мужчине, стрелявшего в ветерана ВСУ, вручили подозрение

О том, что 43-летнему харьковчанину вручили подозрение в хулиганстве, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

«При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова 43-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины)», – уточнили правоохранители.

На данный момент подозреваемому готовятся избрать меру пресечения. Прокуроры будут настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее в облуправлении Нацполиции сообщили, что задержали мужчину, который вероятно избил и стрелял из травматического оружия в ветерана ВСУ. Полицейские установили, что во время ссоры в Индустриальном районе Харькова один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил его. 22-летний пострадавший – ветеран ВСУ. На данный момент парень госпитализирован. Правоохранители уточнили: потерпевший потерял ногу при выполнении боевого задания на войне. Следователи начали расследование по статье хулиганство. Стрелку светит до 7 лет лишения свободы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 11:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 43-летнему харьковчанину вручили подозрение в хулиганстве, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.".