Мужчине, стрелявшего в ветерана ВСУ, вручили подозрение

О том, что 43-летнему харьковчанину вручили подозрение в хулиганстве, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

«При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова 43-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины)», – уточнили правоохранители.

На данный момент подозреваемому готовятся избрать меру пресечения. Прокуроры будут настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее в облуправлении Нацполиции сообщили, что задержали мужчину, который вероятно избил и стрелял из травматического оружия в ветерана ВСУ. Полицейские установили, что во время ссоры в Индустриальном районе Харькова один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил его. 22-летний пострадавший – ветеран ВСУ. На данный момент парень госпитализирован. Правоохранители уточнили: потерпевший потерял ногу при выполнении боевого задания на войне. Следователи начали расследование по статье хулиганство. Стрелку светит до 7 лет лишения свободы.