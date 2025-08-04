Чоловікові, який стріляв у ветерана ЗСУ, вручили підозру

Про те, що 43-річному харків’янину вручили підозру в хуліганстві, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова 43-річному чоловікові повідомлено про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України)“, – уточнили копи.

Наразі підозрюваному готуються обрати запобіжний захід. Прокурори наполягатимуть на утриманні під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше в облуправлінні Нацполіції повідомили, що затримали чоловіка, який, ймовірно, побив і стріляв із травматичної зброї у ветерана ЗСУ. Поліцейські встановили, що під час сварки в Індустріальному районі Харкова один із учасників дістав травматичний пістолет і вистрілив в упор в опонента, після чого побив його. 22-річний постраждалий – ветеран ЗСУ. Наразі хлопця госпіталізували. Правоохоронці уточнили: потерпілий втратив ногу під час виконання бойового завдання на війні. Слідчі розпочали розслідування за статтею хуліганство. Стрілку світить до 7 років позбавлення волі.