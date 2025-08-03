Копи впіймала зловмисника, що побив і стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові

Напад на ветерана ЗСУ стався увечері 3 серпня в Індустріальному районі, повідомляє Нацполіція.

Поліціянти встановили, що під час сварки один з учасників дістав травматичний пістолет і вистрілив впритул в опонента, після чого побив його. 22-річного постраждалого – ветерана ЗСУ – госпіталізовано.

Потерпілий під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Йому встановили протез.

Працівники поліції оперативно розшукали та затримали 44-річного стрілка, що є місцевим мешканцем.

Слідчі розпочали розслідування за статтею хуліганство. Стрілку світить до 7 років позбавлення волі.