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Копи впіймала зловмисника, що побив і стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові

Події 21:29   03.08.2025
Оксана Якушко
Копи впіймала зловмисника, що побив і стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові

Напад на ветерана ЗСУ стався увечері 3 серпня в Індустріальному районі, повідомляє Нацполіція.

Поліціянти встановили, що під час сварки один з учасників дістав травматичний пістолет і вистрілив впритул в опонента, після чого побив його. 22-річного постраждалого – ветерана ЗСУ – госпіталізовано.

Потерпілий під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Йому встановили протез.

Працівники поліції оперативно розшукали та затримали 44-річного стрілка, що є місцевим мешканцем.

Слідчі розпочали розслідування за статтею хуліганство. Стрілку світить до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 21:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напад на ветерана ЗСУ стався увечері 3 серпня в Індустріальному районі, повідомляє Нацполіція.".