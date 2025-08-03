Трагедія на воді: гідроскутерист врізався у надувний матрац під Харковом

32-річна жінка після зіткнення на воді у тяжкому стані опинилась у лікарні, повідомила Нацполіція.

2 серпня на озері в селищі Безлюдівка прогулянковий гідроцикл врізався у надувний матрацом для катання на воді, що був приєднаний до іншого водного скутера.

Поліція встановила водіїв двох скутерів. Це 30-річні чоловіки, їх направили на освідування.

За фактом трагедії на водоймі поліція розпочала розслідування. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.