Трагедія на воді: гідроскутерист врізався у надувний матрац під Харковом
32-річна жінка після зіткнення на воді у тяжкому стані опинилась у лікарні, повідомила Нацполіція.
2 серпня на озері в селищі Безлюдівка прогулянковий гідроцикл врізався у надувний матрацом для катання на воді, що був приєднаний до іншого водного скутера.
Поліція встановила водіїв двох скутерів. Це 30-річні чоловіки, їх направили на освідування.
За фактом трагедії на водоймі поліція розпочала розслідування. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: безлюдовка, гидроскутер, Нацполиция, озеро, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 16:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "32-річна жінка після зіткнення на воді у тяжкому стані опинилась у лікарні, повідомила Нацполіція.".