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Сьогодні 3 серпня: яке свято та день в історії

Календар 06:00   03.08.2025
Оксана Горун
Сьогодні 3 серпня: яке свято та день в історії

3 серпня – День Повітряних сил Збройних сил України. У цей день 1492 року Колумб вирушив у свою першу подорож (як він думав, до Індії). У 1778-му відкрили всесвітньо відомий італійський оперний театр “La Scala”.  У 1914-му Головна українська рада закликала українців підтримати Австро-Угорщину в Першій Світовій війні. У 1958-му американський атомний підводний човен “Наутілус” першим досяг Північного полюса під водою. У 2012-му своє перше олімпійське “золото” виграла нинішня легенда плавання американка Кейті Ледекі.

Свята та пам’ятні дати 3 серпня

3 серпня – День Повітряних сил Збройних сил України (відзначають у першу неділю серпня).

У світі –  Міжнародний день прощення (відзначають у першу неділю серпня).

Також сьогодні: Всесвітній день кавуна, День поширення інформації про синдром гвоздики.

3 серпня в історії

3 серпня 1492 року мореплавець Христофор Колумб вирушив у першу зі своїх далеких подорожей. Детальніше.

3 серпня 1778 року в Мілані відкрили оперний театр “La Scala”, якому судилося стати одним із найвідоміших у світі. Докладніше.

3 серпня 1914 року Німеччина оголосила війну Франції. До цього моменту Австро-Угорщина вже вдерлася до Сербії, Росія та Франція розпочали мобілізацію, а Німеччина оголосила війну Росії. Усі ці події надалі призвели до розширення війни до масштабів світової.

3 серпня 1914 року Головна українська рада закликала українців підтримати Австро-Угорщину в Першій Світовій війні, тобто виступити проти гнобителів національного українського руху – Російської імперії. Маніфест ГУР, опублікований у цей день, мав, зокрема, такі формулювання: “Війни хоче цар російський, самодержавний володар імперії, яка є історичним ворогом України. Царі російські зломили Переяславський договір, яким вони зобов’язалися були — шанувати самостійність України,— і поневолили вільну Україну. Царська імперія протягом трьох століть веде політику, яка має за ціль відібрати поневоленій Україні національну душу і зробити український народ частиною російського народу. Царський уряд відібрав українському народові його найсвятіше право,— право рідної мови. У царській Росії нинішнього дня найбільше поневолений — український народ … Перемога австро-угорської монархії буде нашою перемогою. І чим більше буде поразка Росії, тим швидше прийде година визволення України”.

3 серпня 1958 року перший в історії атомний підводний човен – американський “Наутилус” – досяг Північного полюса під водою. Докладніше.

Атомний підводний човен США "Наутілус"
Атомний човен США “Наутілус”. Фото: wikipedia.org

3 серпня 2012 року 15-річна американська плавчиня Кейті Ледекі виграла перше в кар’єрі олімпійське золото. Вона перемогла на своїй “коронній” дистанції 800 метрів вільним стилем на Олімпіаді у Лондоні. Докладніше.

Церковне свято 3 серпня

3 серпня вшановують пам’ять преподобних Ісаакiя, Далмата і Фавста. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо погода 3 серпня сира і тепла, то в лісі вродить багато грибів.

Якщо у водоймі біля поверхні плескається риба, то погода буде спекотною та сонячною.

Якщо над землею низько стелиться туман, то буде спекотно.

Що не можна робити 3 серпня

Заборонено лінуватися.

Не можна їсти м’ясні та молочні продукти, яйця, рибу (триває Успенський піст).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 06:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 серпня – День Повітряних сил Збройних сил України. У цей день 1492 року Колумб вирушив у свою першу подорож (як він думав, до Індії)".