Сегодня 3 августа: какой праздник и день в истории
3 августа – День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В этот день 1492 года Колумб отправился в свое первое путешествие, как он думал, в Индию. В 1778-м открыли всемирно известный итальянский оперный театр «La Scala». В 1914-м Главная украинская рада призвала украинцев поддержать Австро-Венгрию в Первой Мировой войне. В 1958-м американская атомная подлодка “Наутилус” первой достигла Северного полюса под водой. В 2012-м свое первое олимпийское золото выиграла нынешняя легенда плавания американка Кэти Ледеки.
Праздники и памятные даты 3 августа
3 августа – День Воздушных сил Вооруженных сил Украины (отмечают в первое воскресенье августа).
В мире – Международный день прощения (отмечают в первое воскресенье августа).
Также сегодня: Всемирный день арбуза, День распространения информации о синдроме гвоздики.
3 августа в истории
3 августа 1492 года мореплаватель Христофор Колумб отправился в первое из своих далеких путешествий. Подробнее.
3 августа 1778 года в Милане открыли оперный театр «La Scala», которому суждено было стать одним из самых известных в мире. Подробнее.
3 августа 1914 года Германия объявила войну Франции. На тот момент Австро-Венгрия уже вторглась в Сербию, Россия и Франция начали мобилизацию, а Германия объявила войну России. Все эти события в дальнейшем привели к расширению войны до масштабов мировой.
3 августа 1914 года Главная украинская рада призвала украинцев поддержать Австро-Венгрию в Первой Мировой войне, то есть выступить против угнетателей национального украинского движения – Российской империи. Манифест ГУР, опубликованный в этот день, имел, в частности, следующие формулировки: «Войны хочет царь российский, самодержавный властитель империи, которая является историческим врагом Украины. Цари российские сломили Переяславский договор, которым они обязались уважать самостоятельность Украины, – и поработили свободную Украину. Царская империя в течение трех веков ведет политику, которая имеет целью отобрать у порабощенной Украины национальную душу и сделать украинский народ частью русского народа. Царское правительство отобрало у украинского народа его самое святое право — право родного языка. В царской России в нынешний день больше всего порабощен — украинский народ… Победа австро-венгерской монархии станет нашей победой. И чем больше будет поражение России, тем быстрее придет час освобождения Украины».
3 августа 1958 года первая в истории атомная подлодка — американский «Наутилус» — достигла Северного полюса под водой. Подробнее.
3 августа 2012 года 15-летняя американская пловчиха Кэти Ледеки выиграла первое в карьере олимпийское золото. Она победила на своей «коронной» дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпиаде в Лондоне. Подробнее.
Церковный праздник 3 августа
3 августа чтят память преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Подробнее.
Народные приметы
Если погода 3 августа сырая и теплая, то в лесу будет много грибов.
Если в водоеме у поверхности плещется рыба, то погода будет жаркой и солнечной.
Если над землей низко стелется туман, то будет жарко.
Что нельзя делать 3 августа
Запрещено лениться.
Нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца, рыбу (длится Успенский пост).
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 августа – День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В этот день 1492 года Колумб отправился в свое первое путешествие, как он думал, в Индию.".