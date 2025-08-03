Трагедия на воде: гидроскутерист врезался в надувной матрас под Харьковом
32-летняя женщина после столкновения на воде в тяжелом состоянии оказалась в больнице, сообщила Нацполиция.
2 августа на озере в поселке Безлюдовка прогулочный гидроцикл врезался в надувной матрас для катания на воде, присоединенный к другому водному скутеру.
Полиция установила, кто был за рулем двух скутеров. Это 30-летние мужчины, их направили на освидетельствование.
По факту трагедии на водоеме полиция начала расследование. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Читайте также: Сегодня 3 августа: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: безлюдовка, гидроскутер, Нацполиция, озеро, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Трагедия на воде: гидроскутерист врезался в надувной матрас под Харьковом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 16:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "32-летняя женщина после столкновения на воде в тяжелом состоянии оказалась в больнице, сообщила Нацполиция.".