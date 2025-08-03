Live
  • Вс 03.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.71
  • EUR 47.75

Трагедия на воде: гидроскутерист врезался в надувной матрас под Харьковом

Происшествия 16:31   03.08.2025
Оксана Якушко
Трагедия на воде: гидроскутерист врезался в надувной матрас под Харьковом

32-летняя женщина после столкновения на воде в тяжелом состоянии оказалась в больнице, сообщила Нацполиция.

2 августа на озере в поселке Безлюдовка прогулочный гидроцикл врезался в надувной матрас для катания на воде, присоединенный к другому водному скутеру.

Полиция установила, кто был за рулем двух скутеров. Это 30-летние мужчины, их направили на освидетельствование.

По факту трагедии на водоеме полиция начала расследование. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Читайте также: Сегодня 3 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сегодня 3 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 августа: какой праздник и день в истории
03.08.2025, 06:00
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
01.08.2025, 12:55
Новости Харькова — главное за 3 августа: погибший и шестеро пострадавших
Новости Харькова — главное за 3 августа: погибший и шестеро пострадавших
03.08.2025, 12:13
Трагедия на воде: гидроскутерист врезался в надувной матрас под Харьковом
Трагедия на воде: гидроскутерист врезался в надувной матрас под Харьковом
03.08.2025, 16:31
Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии
Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии
01.08.2025, 21:51
Как подросли тигрята из экопарка под Харьковом (видео)
Как подросли тигрята из экопарка под Харьковом (видео)
03.08.2025, 13:52

Новости по теме:

21:27
Жестокое убийство под Харьковом: «режиссер» из колонии получил пожизненное
20:56
Военного ВСУ добавила в историю об избиении копа под Харьковом пропаганда РФ
13:06
В Безлюдовке супруги напали на копа и работника ТЦК – полиция
13:49
На любимых харьковчанами пляжах запретили купаться летом: почему
18:09
Пляжи Безлюдовки захватили незаконно, заявили в полиции: кого хотят наказать

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Трагедия на воде: гидроскутерист врезался в надувной матрас под Харьковом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 16:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "32-летняя женщина после столкновения на воде в тяжелом состоянии оказалась в больнице, сообщила Нацполиция.".