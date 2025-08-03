Трагедия на воде: гидроскутерист врезался в надувной матрас под Харьковом

32-летняя женщина после столкновения на воде в тяжелом состоянии оказалась в больнице, сообщила Нацполиция.

2 августа на озере в поселке Безлюдовка прогулочный гидроцикл врезался в надувной матрас для катания на воде, присоединенный к другому водному скутеру.

Полиция установила, кто был за рулем двух скутеров. Это 30-летние мужчины, их направили на освидетельствование.

По факту трагедии на водоеме полиция начала расследование. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.