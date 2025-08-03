Копы поймали злоумышленника, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ в Харькове

Нападение на ветерана ВСУ произошло вечером 3 августа в Индустриальном районе, сообщает Нацполиция.

Полицейские установили, что во время ссоры один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил его. 22-летний пострадавший – ветеран ВСУ – госпитализирован.

Потерпевший при выполнении боевого задания на войне потерял ногу, сообщает Харьковская областная прокуратура. Ему установили протез.

Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали 44-летнего стрелка, который является местным жителем.

Следователи начали расследование по статье хулиганство. Стрелку светит до 7 лет лишения свободы.