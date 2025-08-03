Live
  • Вс 03.08.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.71
  • EUR 47.75

Копы поймали злоумышленника, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ в Харькове

Происшествия 21:29   03.08.2025
Оксана Якушко
Копы поймали злоумышленника, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ в Харькове

Нападение на ветерана ВСУ произошло вечером 3 августа в Индустриальном районе, сообщает Нацполиция.

Полицейские установили, что во время ссоры один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил его. 22-летний пострадавший – ветеран ВСУ – госпитализирован.

Потерпевший при выполнении боевого задания на войне потерял ногу, сообщает Харьковская областная прокуратура. Ему установили протез.

Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали 44-летнего стрелка, который является местным жителем.
Следователи начали расследование по статье хулиганство. Стрелку светит до 7 лет лишения свободы.

Читайте также: Трагедия на воде: гидроскутерист врезался в надувной матрас под Харьковом

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии
Сколько переселенцев живет в Харькове — информация мэрии
01.08.2025, 21:51
Трагедия на воде: гидроскутерист врезался в надувной матрас под Харьковом
Трагедия на воде: гидроскутерист врезался в надувной матрас под Харьковом
03.08.2025, 16:31
Гроза и шквал. Опасная погода будет 3 и 4 августа в Харькове и области
Гроза и шквал. Опасная погода будет 3 и 4 августа в Харькове и области
03.08.2025, 10:30
Новости Харькова — главное за 3 августа: нападение на ветерана ВСУ
Новости Харькова — главное за 3 августа: нападение на ветерана ВСУ
03.08.2025, 21:31
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
01.08.2025, 12:55
Копы поймали злоумышленника, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ в Харькове
Копы поймали злоумышленника, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ в Харькове
03.08.2025, 21:29

Новости по теме:

21:29
Копы поймали злоумышленника, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ в Харькове
21:14
Дождь, порывы ветра и туман. Прогноз погоды на 4 августа в Харькове и области
20:39
Две женщины пострадали в результате ДТП в Харькове
18:23
Мощный ливень накроет Харьков и область сегодня вечером и ночью
17:35
Сколько харьковчан подали заявления на єВідновлення, рассказал Терехов (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Копы поймали злоумышленника, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 21:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нападение на ветерана ВСУ произошло вечером 3 августа в Индустриальном районе, сообщает Нацполиция.".