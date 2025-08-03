Копы поймали злоумышленника, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ в Харькове
Нападение на ветерана ВСУ произошло вечером 3 августа в Индустриальном районе, сообщает Нацполиция.
Полицейские установили, что во время ссоры один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил его. 22-летний пострадавший – ветеран ВСУ – госпитализирован.
Потерпевший при выполнении боевого задания на войне потерял ногу, сообщает Харьковская областная прокуратура. Ему установили протез.
Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали 44-летнего стрелка, который является местным жителем.
Следователи начали расследование по статье хулиганство. Стрелку светит до 7 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 21:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нападение на ветерана ВСУ произошло вечером 3 августа в Индустриальном районе, сообщает Нацполиция.".