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Стрелял в ветерана ВСУ на протезе в Харькове: подозреваемого отправили в СИЗО

Происшествия 18:55   05.08.2025
Елена Нагорная
Стрелял в ветерана ВСУ на протезе в Харькове: подозреваемого отправили в СИЗО

43-летнему мужчине, подозреваемому в совершении выстрела в 22-летнего ветерана ВСУ на протезе в Харькове вечером 3 августа, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Подозреваемый в стрельбе в 22-летнего ветерана ВСУ на протезе в Харькове

Напомним, 3 августа в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что задержали 43-летнего мужчину, который вероятно стрелял из травматического оружия в ветерана ВСУ. Правоохранители установили, что в ходе ссоры возле многоквартирного дома по улице 92-й Бригады в Индустриальном районе Харькова фигурант достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил его. 22-летний пострадавший – ветеран ВСУ, потерявший ногу при выполнении боевого задания на войне. Парня госпитализировали. Стрелку сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УКУ). Ему грозит до семи лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 18:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летнему мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.".