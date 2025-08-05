Стрелял в ветерана ВСУ на протезе в Харькове: подозреваемого отправили в СИЗО
43-летнему мужчине, подозреваемому в совершении выстрела в 22-летнего ветерана ВСУ на протезе в Харькове вечером 3 августа, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Напомним, 3 августа в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что задержали 43-летнего мужчину, который вероятно стрелял из травматического оружия в ветерана ВСУ. Правоохранители установили, что в ходе ссоры возле многоквартирного дома по улице 92-й Бригады в Индустриальном районе Харькова фигурант достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил его. 22-летний пострадавший – ветеран ВСУ, потерявший ногу при выполнении боевого задания на войне. Парня госпитализировали. Стрелку сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УКУ). Ему грозит до семи лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ветеран, ВСУ, новости Харькова, стрельба, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летнему мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.".