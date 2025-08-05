Стріляв у ветерана ЗСУ на протезі в Харкові: підозрюваного відправили до СІЗО
43-річному чоловікові, підозрюваному у нападі на 22-річного ветерана ЗСУ на протезі в Харкові ввечері 3 серпня, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внести заставу.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Нагадаємо, 3 серпня в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що затримали 43-річного чоловіка, який, ймовірно, стріляв з травматичної зброї у ветерана ЗСУ. Правоохоронці встановили, що в ході сварки біля багатоквартирного будинку по вулиці 92-ї Бригади в Індустріальному районі Харкова фігурант дістав травматичний пістолет і вистрілив в опонента, після чого побив його. 22-річний постраждалий – ветеран ЗСУ, який втратив ногу під час виконання бойового завдання на війні. Хлопця ушпиталили. Стрілку повідомили про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 ККУ). Йому загрожує до семи років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 18:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "43-річному чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внести заставу.".