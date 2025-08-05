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По Купянску утром ударили КАБами: под завалами дома могут быть люди (видео)

Происшествия 17:42   05.08.2025
Елена Нагорная
По Купянску утром ударили КАБами: под завалами дома могут быть люди (видео) Скриншот

Трое человек могут оставаться под завалами в городе Купянск Харьковской области после утреннего удара КАБами.

«С 4:30 до 5:00 враг нанес удары управляемыми авиабомбами по городу. Произошло попадание в жилой дом. По словам местных жителей, в подвальном помещении здания в момент попадания находились люди, которые там прятались от постоянных обстрелов. В результате удара произошло обрушение плит перекрытия. Трое гражданских лиц — две женщины и один мужчина — могут оставаться под завалами», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Видео: ГУ НП в Харьковской области

Напомним, атака на Лозовую началась около 3:00 5 августа. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, она длилась около двух часов. В результате обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура – горели крыши депо и вокзала. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Второй жертвой стала 71-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс и скончалась от осложнений, вызванных этим состоянием. 13 человек получили ранения и острый шок, среди них семь сотрудников объекта железнодорожной инфраструктуры и двое детей. В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что на местах «прилетов» возникли пожары. Мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал ночную атаку «настоящим террором мирных людей». В городе пытаются восстановить водоснабжение и вернуть свет. Кроме того, в результате атаки временно поменяли маршруты и некоторые пригородные поезда.

Читайте также: Около 80% жителей остались без света из-за ударов по Лозовой

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 17:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое человек могут оставаться под завалами в городе Купянск Харьковской области после утреннего удара КАБами.".